日本岩手機場跑道上有熊！緊急關閉跑道造成航班延誤，幸好無人傷亡、機場重新開放
日本岩手縣花卷市的機場12日出現一隻似乎迷了路的年幼黑熊，在停機坪與跑道上演一場「熊熊歷險記」，導致機場跑道緊急關閉、數個航班延誤，這起事件也再次凸顯日益嚴峻的「人熊衝突」課題。
12日午後1時左右，根據岩手縣花卷機場事務所與當地警方的通報，一名機場職員在執行例行勤務時，眼角餘光瞥見一個不尋常的黑色身影在停機坪附近移動。機場職員定睛一看，赫然發現那竟是一隻熊！「有熊！熊在停機坪！」的驚呼聲，透過無線電迅速傳遍機場塔台。
目擊者指出，這隻熊體型不大，研判應是一隻與母熊走散的幼熊。牠似乎對眼的陌生環境感到既好奇又驚慌，先是在停機坪區域短暫徘徊，接著大步穿越機場唯一的跑道機場方面不敢大意，為了確保飛航安全與這隻迷途羔「熊」的生命，於午後1時5分左右，正式宣布關閉跑道，所有航班的起降作業全面暫停。
當跑道關閉的命令一下，整座花卷機場的運作瞬間凍結。至少有兩架預計飛往大阪伊丹機場與札幌丘珠機場的航班，被迫延遲起飛，機上旅客只能在座位上枯等。包括機場職員、花卷市的獵友會成員以及轄區警察，則迅速組成「捕熊特遣隊」，分頭在廣闊的機場範圍內展開搜索，但這隻小熊卻在穿越跑道後，消失在機場周邊的灌木叢與草地之中。截至午後2時左右，仍未再次發現牠的蹤影。NHK等媒體一度開啟線上直播，讓全國民眾同步關注這場發生在機場內的搜捕行動。。
這場人熊捉迷藏持續了約一個多小時，直到下午2時14分，經過反覆確認熊隻已離開跑道與滑行道等核心區域後，機場方面才在確保安全無虞的前提下，宣布重新開放跑道、恢復航班起降。所幸，整起事件中除了造成航班延誤外，並未傳出任何人員傷亡或設施損壞的報告。
這起看似荒誕的機場闖入事件，實則反映了日本本州東北地區面臨的嚴峻課題。岩手縣本就是熊的傳統棲息地，近年由於棲地破碎化、食物來源（如山毛櫸果實）歉收等因素，導致熊隻頻繁離開深山，冒險進入人類活動的淺山地帶甚至平原地區覓食，造成「人熊衝突」急遽升高。
日本環境省的數據顯示，近年來全國目擊到熊的次數與人身傷害事件屢創新高，今年的熊害新聞更是屢屢登上新聞版面。這次發生「熊熊入侵跑道」的花卷機場，周邊被大量的農田、森林與丘陵所環繞，對於尋找食物的幼熊而言，機場周邊的生態或許與牠熟悉的森林邊緣地帶並無二致。這隻幼熊很可能是在追逐昆蟲、尋找植物根莖的過程中，誤打誤撞地闖入了這個由柏油與鋼鐵構成的「禁區」
