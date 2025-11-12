日本岩手縣熊入侵事件 挪用美國田納西州熊出沒舊畫面

Taiwan FactCheck Center

網傳圖片「日本岩手縣11月1日傳出地鐵站有熊入侵」？



真實事件，但挪用美國田納西州街道熊出沒舊畫面

發佈：2025-11-12

更新：2025-11-12

報告編號：3896

查核記者：陳培煌、吳冠廷(實習記者)

責任編輯：陳培煌

近日日本各地頻傳熊出沒與襲擊事件，造成傷亡創下歷年新高。有網路媒體報導引用一張「熊逛大街」圖片，聲稱是11月1日岩手縣熊闖入車站的畫面。經查，日本岩手縣確實發生熊入侵事件，但該圖片實際拍攝於美國田納西州街道舊畫面，並非在日本。



一、11月1日日本岩手縣宮古市的宮古小學及宮古車站周邊，的確有民眾目擊熊出沒，但並未造成任何人員受傷。



二、網路媒體引用的「熊逛大街」圖片，經反搜確認拍攝地點為美國田納西州加特林堡，而非日本。



因此，近日日本岩手縣確有熊出沒事件，但網傳圖片挪用美國田納西州街道熊出沒舊畫面，錯稱為日本事件，為「移花接木」訊息。

背景

日本各地接連發生熊襲擊事件，並造成多人身亡紀錄，創下歷年最高紀錄。日本媒體《朝日新聞》整理日本各區域熊出沒地點、時間的地圖。有網路媒體報導日本岩手縣11月1日傳出地鐵站有熊入侵，甚至闖入站內鐵軌等內容，並附上一張「熊逛大街」圖片。

網路媒體報導訊息擷圖

查核

查核點一：11月1日岩手縣熊入侵事件

檢索《岩手日報》報導，11月1日上午約10時，日本岩手縣宮古市橫町的宮古小學校園內，有人目擊到一頭成年的熊，當局到場後確認並無人員受傷。隨後在中午12時15分左右，於宮古車站周邊也再次傳出熊的目擊通報。

根據日本岩手縣政府自然保護課官網公布的資料，截至2025年4月1日至11月2日，全縣共發生35起熊造成的人身受害事件、共36人受傷。官網提醒民眾若目擊熊出沒，應立即通報地方政府或警方，並在進入山區時結伴同行、攜帶發聲器具或驅熊噴霧，以防突發攻擊。

查核點二：傳言圖片事件地點

以圖反搜可找到YouTube帳號「Negri」於2023年間上傳的短影音，影片說明為「熊在田納西州過馬路」，其中中段畫面與網傳圖片完全相同。

另一個YouTube帳號「Everything」早在2021年也發布過相同影片。查核記者根據影片0:03處顯示的商店招牌「BEN & JERRY's」與「田納西州」等關鍵字，在Google地圖找到影片所在地為美國田納西州加特林堡帕克大道638號前。

因此，可知網傳圖片真實地點是在美國田納西州，並非在日本。