日本島根地震規模上修6.4！餘震13連發 日本氣象廳示警：一周內慎防同等級地震

[Newtalk新聞] 日本島根縣6日上午發生規模6.2強震，震央位於島根縣東部，震源深度10公里，多地最大震度5強，後續餘震已發生起，日本氣象廳稍早上修地震規模6.4，並提醒未來一周內慎防同規模地震。

根據NHK報導，這起地震震央位於島根縣東部，造成了長時間的震動，島根縣松江市、安來市以及鳥取縣境港市、日野町、江府町測得最大震度5強。

日本氣象廳地震海嘯監測課課長海老田綾貴呼籲民眾，在地震發生後的一周左右時間裡，密切關注震度為5級以上的地震，甚至有可能發生震度更大的地震。同時也提醒，在震度強烈的地區，落石和山體滑坡的風險正在增加，因此請大家注意未來的地震活動和降雨情況。

他指出，根據過去案例，該地區發生過類似震級的地震後一周內，曾出現相近程度的地震。請大家在地震發生後的一周左右注意震度5級以上的地震，也不排除發生更強的地震的可能性。特別是，在大地震發生後的兩到三天內，可能會發生強烈震動的地震。

日本氣象廳指出，這是自 2018 年島根縣西部發生規模 6.1 地震以來，島根縣首次觀測到 5 級以上的地震強度。而在10年前，鄰近的鳥取縣中部發生規模6.6地震後，鳥取縣此次也是首次觀測到震度 5 級以上的晃動。

