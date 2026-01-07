日本島根強震「似嘉南」 郭鎧紋：5地區需注意！

生活中心／李筱舲報導



昨（6）日，日本當地上午10點多，鳥取縣和島根縣一帶發生多起地震，最大規模6.4。對此，前氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，此次地震深度為極淺層，型態像台灣的嘉義、台南地區地震，提醒未來可能會發生餘震，籲近期有要前往日本這五個地區的民眾，需多加留意、注意自身安全。





日本島根6.4強震型態似「台灣嘉南」 郭鎧紋示警：赴日這「5地區」需注意！

日本島根縣東部地區昨（6）日上午10點多發生6.4強震，震源深度僅10公里，屬於極淺層地震。（圖／翻攝日本氣象廳官網）

日本島根縣東部地區，於昨（6）日上午10點18分發生6.4強震，最大震度5強，震源深度僅10公里，屬於極淺層地震，並在17分鐘內，接連發生6次地震。日本氣象廳地震海嘯監視課長海老田綾子（Ebita Ayako）表示，出現強烈搖晃區域，這幾日需要注意山區落石及崩塌等風險。此外，也提醒在未來一週，尤其是這2到3天，需要慎防最大震度5強的餘震發生。

對此，郭鎧紋提醒，近期若需前往日本鳥取、島根、岡山、廣島、山口等5地區旅遊的民眾需留意餘震發生。（圖／民視資料照）

前氣象局地震測報中心主任郭鎧紋指出，日本島根縣東部的地震原因，為菲律賓海板塊隱沒到歐亞大陸板塊所致，與南海海槽無關。而島根發生淺層地震，屬於地底斷層活動，其型態類似於台灣嘉義、台南的地震，釋放能量大，未來可能會持續發生餘震。郭鎧紋也提醒民眾，近期若前往日本鳥取、島根、岡山、廣島、山口等5地區旅遊，需留意地震發生，注意自身安全。

