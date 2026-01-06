日本島根縣發生規模6.2強震 山陽新幹線部分路段停駛

日本氣象廳職員指出，「這次地震觀測到長週期地震情況。鳥取縣西部達到4級、島根縣東部2級；大阪府北部、德島縣北部、高知縣東部與福岡縣筑後地區都是1級。所謂的長週期地震不是一般地震晃動，而是晃動很大也很強烈，特別是對大樓的高樓層搖晃比較劇烈，還有大型建築像橋梁、大型石油儲存槽等，都容易受影響劇烈搖晃。」

這場地震，讓鳥取縣、島根縣的震度達到5強等級，是震源深度只有10公里的極淺層地震。隨後在半小時內又陸續發生5次餘震，其中2次規模超過5。

雖然目前沒有海嘯危機，但目前山陽新幹線的岡山站到廣島站暫時停止運行，預計當地下午1時才會恢復，還有部分高速公路的交流道禁止通行。

至於在松江市的島根核能發電廠，因為地震搖晃程度還不到觸發核電廠自動停止的機制，因此核電廠目前照常運作，也沒有任何輻射外洩的情況。

