日本島根縣規模6.2地震 最大震度5強、多地有震感

日本當地時間今（6）日上午10時18分（台灣時間上午9時18分），島根縣東部發生規模6.2地震。鳥取縣西部及島根縣東部觀測到震度5強的劇烈搖晃，這起地震沒有引發海嘯風險。

島根縣東部今早發生規模6.2地震。（圖／翻攝日本氣象廳）

根據日本氣象廳資料，這起地震的震央位於北緯35.3度、東經133.2度，震源深度僅10公里。鳥取縣米子市、日吉津村、南部町、伯耆町、日南町，以及島根縣雲南市觀測到震度5弱。

震度4的範圍則涵蓋鳥取縣中部、島根縣西部、島根縣隱岐地方、岡山縣、廣島縣、香川縣、愛媛縣等部分地區。另外在京都府、兵庫縣、大阪府、山口縣、德島縣與高知縣等地觀測到震度3的搖晃。

