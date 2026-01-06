日本島根縣規模6.2地震！最大震度5強 JR運行受影響

日本島根發生6.2強震。（圖／翻攝自日本氣象廳）

根據日本氣象廳通報，當地時間6日上午10時18分左右，發生一起強烈地震，島根縣東部為震央，地震深度約10公里，初步研判規模為芮氏6.2。此次地震不會引發海嘯，民眾無需擔心海嘯災情。

地震發生時，島根縣的松江市、安來市，以及鳥取縣的境港市、日野町與江府町均觀測到最大震度5強。米子市、日吉津村、南部町、伯耆町、日南町與雲南市則測得震度5弱。氣象廳指出，此次強震也在更廣泛地區造成明顯搖晃，影響範圍不小。

此外，氣象廳指出，在鳥取縣西部觀測到震度達「階級4」的長周期地震動。長周期地震動為一種傳遞距離遠、影響高樓建築明顯的地震波，甚至可能在震央數百公里外的地區也能觀測到。

強震發生後，隨即在上午10時28分再度發生震度5弱的地震，接著在10時37分又有震度4的地震接連出現。日本氣象廳預計將於當地時間上午11時25分召開記者會，進一步說明地震狀況與未來可能影響。

受到地震影響，日本鐵路JR宣布，截至上午10時38分，包括多條地區鐵路線已暫停列車運行。官方提醒旅客，部分列車可能發生停駛、終點變更或車廂編成調整，甚至可能導致旅程中斷、無法轉乘等情形。

不過，目前仍正常運行的路線包括：德島線（德島站至阿波池田站區間）、高德線（高松站至德島站區間）。

