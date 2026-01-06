日本島根縣10公里淺層強震 核電廠無異常

日本西部的島根縣(Shimane)今天(6日)發生規模6.4的淺層強震，當局並未發布海嘯警報，島根核電廠也沒有出現異常。

日本氣象廳(Japan Meteorological Agency)表示，島根縣上午10點18分(台灣時間9點18分)發生一起深度約為10公里的淺層地震。

日本放送協會(NHK)報導，氣象廳起初推估地震規模為6.2，後來上修為6.4。

日本氣象廳表示，相同地區很快又發生了規模4.5、5.1、3.8、5.4的規模較小餘震，同樣沒有發布海嘯警報。

NHK引述中國電力公司(Chugoku Electric)表示，島根核電廠截至10點45分都沒有出現異常。

部份新幹線列車因為停電暫停運營，JR西日本公司(JR West)表示，停電的原因是今天上午的地震。

軍方指出，已進行了空中災損評估，並設立災害應變聯絡辦公室。

日本首相高市早苗(Sanae Takaichi)表示，政府在收集災情資訊，她並提醒受強震影響地區的民眾要持續留意。(編輯：許嘉芫)