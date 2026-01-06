日本島根規模6.4地震「型態像台灣嘉南」 郭鎧紋：去日本5地注意

日本島根縣今台北時間上午9時18分發生規模6.4地震，地震深度僅11公里，前氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，該起地震深度淺，由陸地下方的地底斷層引發，型態類似台灣嘉義、台南地區地震，未來一段時間可能持續出現餘震，提醒旅客若近期前往日本鳥取、島根、岡山、廣島、山口等5個地區，要特別留意地震安全。

郭鎧紋今（6）日接受《中時新聞網》採訪表示，日本島根的地震深度淺，屬於陸地下方的地底斷層活動，型態類似台灣嘉義、台南的地震，由於地震釋放能量大，因此未來一段時間可能持續出現餘震。

郭鎧紋說，根據以往案例，淺層地底斷層地震餘震可能持續數月，以台灣為例，去年1月21日嘉義大埔發生規模6.4地震，其餘震就延續到年底，另日本能登半島規模7.6地震也曾出現長期餘震情況，因此民眾與旅客需提高警覺。

郭鎧紋參考日本氣象廳的記者會資料指出，島根縣地震的「長周期地震動」被列為階級4，即最高階級，依據日本官方定義，一共有1到4個階級，數字愈大代表搖晃程度越劇烈；階級3時，人只能在地上爬動，階級4則可能造成家中未固定的書櫃或家具倒塌，對高樓及建築物安全產生嚴重影響。

郭鎧紋提醒，島根縣今天的地震發生在陸地下方，而非海上，若要前往鳥取、島根、岡山、廣島、山口等5個地區，要特別留意安全，建議避開地震危險區域，注意建築物結構安全，隨時掌握官方發布的地震警訊及避難資訊，以降低地震帶來的潛在風險。

