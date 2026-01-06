日本島根規模6.4地震 鳥取觀測最大等級長週期搖晃

（中央社東京6日綜合外電報導）日本島根縣上午發生推估規模6.4地震，使鳥取縣觀測到持續時間長、搖晃緩慢且等級最高的「長週期地震動」。氣象廳呼籲接下來約一週仍要留意可能發生最大震度約5強的地震。

日本放送協會（NHK）報導，島根縣東部今天上午10時18分左右（台北時間9時18分），發生規模推估6.4的地震。氣象廳起初推估地震規模為6.2，後來上修為6.4。

島根縣東部與鳥取縣西部測得最大震度5強。

氣象廳觀測到這起地震後，到正午前，至少測得10次有感地震，其中上午10時28分左右，島根縣安來市測得最大震度5弱。

其他零星地震包含10時24分左右，鳥取縣測得震度3；10時37分左右，鳥取縣與島根縣測得震度4；上午11時左右，島根縣觀測到震度3。

關於上午10時18分左右，推估規模6.4的地震，鳥取縣西部觀測到最高等級4級的「長週期地震動」；島根縣東部與大阪府北部、德島縣北部、高知縣東部、福岡縣筑後地區也觀測到等級2或1的「長週期地震動」。

根據氣象廳定義，「長週期地震動是指在規模較大的地震時出現、週期超過2秒、幅度大且緩慢的搖晃，特別容易影響高樓建築。在等級4的搖晃下，高樓等建築物內的人難以站立，未固定的家具會大幅移動或傾倒，牆壁更容易出現裂縫或龜裂」。

由於高樓建築因「長週期地震動」所造成的搖晃程度，無法以震度充分呈現，因此日本氣象廳另外分成4個等級的「長週期地震動等級」作為指標來表示，數字愈大代表程度愈劇烈。

氣象廳今天上午11時25分召開記者會，說明地震活動與接下來的留意事項。

氣象廳地震海嘯監視課課長海老田綾貴在記者會表示，「從地震發生後約一週內，需留意可能出現最大震度5強左右的地震，同時也不排除發生帶來更強烈搖晃的地震；特別是地震發生後約2至3天內，仍可能出現強烈搖晃的地震。」（編譯：楊惟敬）1150106