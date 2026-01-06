日本島根規模6.2地震 最大震度5強
日本島根縣東部今天（6日）上午10時18分（台北時間9時18分）左右發生推估規模6.2的地震，鳥取縣西部與島根縣東部觀測到最大震度5強。氣象廳表示，這起地震不會帶來海嘯威脅。
日本放送協會（NHK）報導，日本氣象廳初步觀測，震央位於島根縣東部、深度約10公里，推估規模6.2。
鳥取縣境港市、日野町、江府町、島根縣松江市與安來市，觀測到最大震度5強。
鳥取縣米子市日吉津村、南部町、伯耆町、日南町、島根縣雲南市，測得震度5弱。
鳥取縣、島根縣其他地區、岡山縣、廣島縣、香川縣、愛媛縣，觀測到震度4。
（責任主編：莊儱宇）
