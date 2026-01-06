日本島根規模6.2地震 最大震度5強

一代女神王祖賢自2004年後便消聲匿跡，定居加拿大溫哥華。多年來，外界對於她在事業巔峰期選擇息影的原因眾說紛紜，甚至曾有導演王晶爆料是因為遭逢與前男友齊秦情變與長輩言論羞辱。日前，王祖賢罕見出席美國矽谷的一場中醫論壇，首度親自揭開隱居20年的真實內幕，親口證實：「引退是個人決定，與感情無關。」

潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 9