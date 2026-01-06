日本島根、鳥取強震規模5強！高市早苗：即刻成立對策室應變

日本首相高市早苗。（圖／美聯社）





日本當地時間今日（6日）上午10時18分許，島根縣東部發生強烈地震。根據日本氣象廳監測，包含鳥取縣境港市、日南町、江府町，以及島根縣松江市、安來市等地區，均觀測到最大震度「5強」的劇烈搖晃。日本政府隨即展開緊急應變行動。

官邸成立危機管理對策室 傷亡損失清查中

地震發生後，中央政府第一時間於官邸危機管理中心設置「官邸對策室」，負責統籌各地的災情掌握工作。

日本首相高市早苗於上午召開記者會表示，目前相關單位正全力清查各地的人員傷亡與建築物損壞情況，相關報告仍持續彙整中。

高市首相強調，政府將採取萬全的應對措施，確保後續救援與搜救工作的進行。

餘震威脅持續 首相呼籲民眾保持警惕

由於主震過後該區域仍觀測到多次強烈餘震，高市首相特別向地震搖晃強烈地區的民眾發出呼籲，必須持續防範相同規模的地震再次發生。

同時，要求當地住民重新檢視日常的防災備品與逃生規劃，以確保生命財產安全。目前日本政府正密切監控地殼變動狀況，並將持續提供最新受災資訊。

