日本島根17分鐘狂震6次！最大「規模6.2、5強」 氣象廳急開記者會

日本山陰一帶今（6）日上午連續發生多起地震，其中，發生於當地時間上午10時18分（台灣時間9時25分）的地震強度最高，震央在島根縣東部，規模6.2、震源深度約10公里、最大震度5強。對此，日本氣象廳表示，沒有海嘯風險，並於當地11時25分（台灣時間10時25分）舉行記者會。

根據日本氣象廳監測資料顯示，自當地時間上午10時18分開始，接著10時24分許發生規模4.5地震，10時28分發生規模5.1地震、10時34分再震，10時37分更是接連發生兩起地震。短短17分鐘內發生6起地震，就連福岡和大阪都有感，相當不平靜。

日本氣象廳稍稍早於記者會中，說明未來需注意的事項以及地震活動的狀況。《NHK》報導，氣象廳地震海嘯監視課課長海老田綾貴表示，自地震發生起約一週內，需留意最大震度5強程度的地震，同時也不排除發生帶來更強烈搖晃的地震。

海老田綾貴指出，在此次搖晃較為強烈的地區，落石、山崩等風險已提高，請民眾務必留意後續地震活動及降雨情況。在這個地區，過去曾發生過大型地震後約一週內，再度出現同等規模地震的案例。因此，地震發生後約一週內，須警戒最大震度5強程度的地震，同時也存在發生帶來更強搖晃地震的可能性。尤其是在地震發生後的2至3天內，更可能出現強烈搖晃的地震。

