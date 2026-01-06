日本島根17分鐘連6震！規模6.2最大震度5強 京都、廣島等地明顯有感
[FTNN新聞網]國際中心／綜合報導
日本島根縣東部今（6）日上午發生明顯地震，日本氣象廳指出，當地時間10時18分（台灣時間9時18分）起，短短17分鐘內接連發生6起地震，其中最大一震，規模達6.2，最大震度觀測到5強，所幸目前未引發海嘯。
據《NHK》報導，首起地震發生於10時18分，震央位於島根縣東部，震源深度約10公里。隨後在10時24分、10時28分、10時34分、10時37分及10時41分陸續發生規模介於3.4至5.4不等的地震，最大震度從1級至5弱不等，形成明顯的連續地震活動。
震度分布方面，鳥取縣境港市、日野町、江府町，以及島根縣松江市、安來市，均觀測到最大震度5強，鳥取縣米子市、日吉津村、南部町、伯耆町、日南町，以及島根縣雲南市，則測得震度5弱。除此之外，鳥取、島根周邊的岡山縣、廣島縣、香川縣、愛媛縣等地，也都有震度4的搖晃。這波地震影響範圍廣泛，就連京都、大阪、廣島等觀光熱門城市，也有民眾回報感受到明顯晃動。
