日本島根6.4強震！專家示警「類嘉南型」恐連月餘震 5地區旅遊需留意

日本島根發生6.2強震。（圖／翻攝自日本氣象廳）

日本島根縣東部今（6日）上午台北時間9時18分發生規模6.4強震，震源深度僅11公里，屬於極淺層地震。台灣地震專家郭鎧紋指出，此次地震由陸地下方地底斷層所致，型態與台灣嘉義、台南地區常見的淺層斷層地震相似，未來一段時間內恐持續出現餘震，提醒旅客前往日本鳥取、島根、岡山、廣島與山口等地要特別留意地震安全。

根據日本氣象廳資料，此次地震震央位於島根縣東部，地震規模為6.4，最大震度5強，地震發生後短時間內已接連出現至少7起餘震，當局研判未來一週內仍可能發生相同規模地震。日本首相高市早苗也宣布成立「官邸聯絡室」，全力應對災情。

對此，《中時新聞網》引述郭鎧紋說法，此類地震非源自南海海槽或與能登半島7.6強震相關，而是菲律賓海板塊隱沒至歐亞大陸板塊導致地底能量釋放，屬於地殼內的斷層活動。這類型地震雖不會引發海嘯，但因震源淺、能量集中於陸地，往往造成嚴重地面搖晃與潛在災損。

他進一步指出，依據過去案例，淺層地震後續餘震可延續數月，像是2023年嘉義大埔規模6.4地震，其餘震持續整整一年；能登半島的震災亦出現長期餘震現象。因此，島根縣這起地震未來可能仍有強烈餘震發生，需提高警覺。

此外，他也援引日本氣象廳資訊指出，島根此次地震的「長周期地震動」達到最高等級4，意即搖晃劇烈到可能使高樓建築結構受損、家具傾倒、人在地面無法站立等程度。鑑於此次震央位於陸地，災害影響範圍廣泛。

最後，郭鎧紋提醒，近期若有計畫前往日本中國地區的鳥取、島根、岡山、廣島與山口等五縣，應避開地震高風險地區，並注意建築物結構安全，隨時掌握官方警訊及避難資訊，減少潛在風險。

