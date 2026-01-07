日本島根6.4強震！專家郭鎧紋示警「類嘉南地震」恐餘震 5地區最近別去
國際中心／施郁韻報導
日本島根縣東部當地時間10時許連續多次地震，最大規模6.4地震。前氣象局地震測報中心主任郭鎧紋指出，此為極淺層地震，由陸地下方的地底斷層引發，型態類似台灣的嘉義、台南地區地震，示警民眾若近期前往日本這5個地區，要特別留意地震。
據日本氣象廳資料，當地時間6日上午10點24分，島根縣東部發生深度僅10公里的規模6.4地震，且短短17分鐘連續地震6次，也不斷發生餘震，就連大阪、京都、福岡都有感搖晃
郭鎧紋指出，日本島根縣是菲律賓海板塊隱沒到歐亞大陸板塊，此次地震是由「地底斷層」引起，並非隱沒帶地震，型態類似台灣嘉義、台南的地震。
郭鎧紋示警，未來最容易出現餘震地區，包括鳥取、島根、岡山、廣島、山口5個縣市，斷層錯動發生在陸地下方，因此前往這5地區都要特別小心。
更多三立新聞網報導
台灣入境注意！機場「行李1新規定」嚴格實施 違規最高罰100萬
「台灣親子丼」是它！日本部落客神介紹大讚美味 台網見真相笑翻
F-16飛72分鐘出事！上尉飛官辛柏毅「剛度蜜月」 妻同軍職服役花蓮基地
快檢查！手機載具「多做1動作」發票爽中700元 一票網照做驚：真的中獎
其他人也在看
連3波大降溫要來了！「急凍6度以下」時間曝光 3地雨下最猛
低溫來襲，今（6）日清晨最低溫出現在台南楠西8.0度。天氣風險公司分析師吳聖宇指出，預期強冷氣團的冷平流今日是逐漸在增強的過程，中高層短波槽今天才會掠過台灣以北，槽後真正深厚而乾冷的西北風冷空氣在短波槽掠過後也將逐漸來到台灣上空，因此今天迎風面地區的天氣將隨著乾冷空氣來到而逐漸好轉，上半天在大台北、東半部有局部零星短暫陣雨，下半天到晚間就會逐漸縮減到只剩下花東地區還有零星局部降雨的機會。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 3
估破5°C！至少還要冷2週 專家點出這一波「4大特徵」
【高沛生／綜合報導】新一波冷氣團今晚南下，氣溫再探低點，氣象專家指出，這股冷空氣至少達強烈大陸冷氣團等級，平地最低溫不排除跌破5°C。這波冷空氣不只冷得猛，且具備「先濕後乾、強度高、影響時間長」的型態，專家歸納出「4大特徵」，提醒周間到周末須嚴防長時間低溫影響。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
騎車上陽明山！年輕男竟「冷到下不來」叫119 醫師示警了
近日受輻射冷卻影響及強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，外出務必做好保暖。對此，振興醫院急診重症醫學部主任田知學分享，曾有位年輕人騎到陽明山冷水坑，結果冷到下不來，只好叫119救護車，因此她提醒，氣溫轉變或是驟降，即使是「短暫」出門，也請穿著保暖、隨時補充熱量與水分。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 27
氣溫溜滑梯！最凍跌破5度 這3天挑戰首波寒流
【緯來新聞網】今（5日）輻射冷卻影響，各地清晨依然偏冷、日夜溫差大，下半天強烈大陸冷氣團南下，晚起氣緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
強烈冷氣團發威！一路凍到週六 粉專：3大地區防「9度以下」嚴寒低溫
今（6）日輻射冷卻影響及強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，中央氣象署今早6時30分針對12縣市發布低溫特報，今清晨至上午及晚起局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。對此，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，這波強烈冷氣團影響時間較長，加上輻射冷卻效應，會一路冷到週六清晨，其中有3大地區留意9度以下嚴寒低溫。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 6
強烈大陸冷氣團常駐！一張圖看最低溫 本周氣溫趨勢曝
新一波強烈大陸冷氣團報到！氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」今（5）天下午貼出一張圖詳細說明，本週各地仍有明顯低溫，清晨需注意10度以下低溫出現。該粉專提醒，本週氣溫持續偏低，北部、東北部大致為寒冷天氣；中部以南白天溫暖夜間清晨寒冷，溫差較大。請大家要多注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
快訊／強烈冷氣團發威！18縣市低溫特報「跌破10度」 急凍到明晚
受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中央氣象署今（6）日上午10時56分針對18縣市發布低溫特報，提醒今日下午起至明晚，局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 2
凍番薯來了！17縣市低溫警戒 體感溫度恐破10度大關
中央氣象署今（6）日下午發布17縣市低溫特報，受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，6日晚間至後（8）日氣溫明顯偏低，全台有10度以下氣溫發生的機率。其中北部及東北部局部地區，6日晚至明（7）日晚有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
廚餘新制「3種類」不能回收！丟錯恐噴6000元…
生活中心／饒婉馨報導台灣為了防堵非洲豬瘟疫情蔓延，中央政府已正式實施「家戶廚餘禁入豬場」政策。新北市環保局為此調整回收流程，自1月1日起全面推行廚餘新制，不再需要煩惱生熟分類，僅需「瀝乾水分」即可回收。然而，若丟3大類不得回收的物品，將面臨現場拒收甚至可能依《廢棄物清理法》第50條，處新台幣1200元至6000元罰鍰。民視健康長照網 ・ 10 小時前 ・ 11
強烈大陸冷氣團南下 估週三至週五有機會達寒流等級
今（6）日開始強烈大陸冷氣團南下，溫度開始逐漸下降，台南市楠西鹿陶洋清晨出現8℃的低溫，氣象署也針對18縣市發布低溫特報，局部地區氣溫會到10℃以下。專家分析，這一波強烈大陸冷氣團影響的時間比較久，從週三到週五，加上輻射冷卻效應，有機會來到寒流等級，到了週末白天回溫幅度也有限，提醒大家要特別注意保暖。公視新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
明清晨6縣市防10℃以下低溫 強烈大陸冷氣團南下輻射冷卻影響
中央氣象署今天表示，今晚至明天強烈大陸冷氣團南下，今晚明晨各地平地低溫普遍約攝氏10至14度，明天白天北部、宜蘭高溫約15至16度，中部19至21度，南部22至24度。氣象署並布低溫特報，受輻射冷卻影響，明天清晨至上午台中、南投、雲嘉南、高雄等6縣市防攝氏10度以下低溫；預估7日至10日中部以北、宜蘭夜晚清晨平地低溫約9至14度。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前 ・ 發表留言
還沒到最冷！林得恩揭「4特徵」：這波冷很久
最低溫估下探5度！氣象專家林得恩表示，今（5日）下半天起，有另一新的強烈大陸冷氣團開始南下，這波強冷空氣具有4點關鍵特徵，其中包括冷空氣持續的時間偏長。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
清晨最低溫8.4度！強烈大陸冷氣團影響 今17縣市低溫特報
中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在新北市石碇區的攝氏8.4度。氣象署表示，今天（7日）強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，17縣市低溫特報。明天天氣如何？氣象署指出，明天（8日）持續受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚寒冷，白天亦偏涼，周五到周六（9日到10日）白天強烈大陸冷氣團稍減弱，白天氣溫稍回升，輻射冷卻影響，各地早晚仍寒冷，西半部日夜溫差大。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 39 分鐘前 ・ 1
寒流前菜！冷氣團＋輻射冷卻全台冷颼颼 6縣市亮橘燈低溫恐跌破6度
今天（6日）強烈大陸冷氣團南下，全台各地氣溫開始急速下降，中央氣象署16:32發布新一波低溫特報，全台有17縣市列入警戒區，其中北部6縣市亮起橙色燈號，最低溫恐跌到6度以下，但還未進入最冷時刻。中時新聞網 ・ 14 小時前 ・ 發表留言
入冬首波寒流在路上！明起急凍4天 專家示警：恐將跌至5度以下
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導今早（6日）各地清晨降溫明顯，根據中央氣象署資料，平地最低溫落在台南市楠西區8.0度，其次低溫為高雄市杉林區9.4度、台南...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
一分鐘報天氣 / 週三 (01/07) 受到強烈大陸冷氣團影響，持續乾冷，留意夜晚及清晨低溫
明天天氣如何？ 週三(07日)開始一直到下週三(14日)這段期間則是陸續還有三次短波槽要掠過臺灣附近，第一次在週三晚間(07日)到週四白天(08日)之間，第二次在週五晚間(09日)到週六白天(10日)之間，第三次在下週一晚間(12日)到下週二(13日)之間，不過目前的預報看起來這三次短波槽伴隨的都是比較偏乾冷的空氣，臺灣整體是位於東亞主槽的後側，因此不易有很明顯的天氣變化，變化比較多的是在迎風面地區，包括大臺北、東北部、東部，在短波槽掠過時可能有局部短暫陣雨出現機會，其他大部分地方的天氣則是大致穩定，短波槽通過時雲量可能較為增多，但是降雨的機會都不高，整體偏乾冷的天氣型態將要維持一段時間。這種形態下在高山地區也不易出現冰霰或降雪，溫度應該是夠低了，但是缺乏水氣配合，因此很難有良好的降雪條件，結冰的機會則是非常高，要前往山區活動的朋友要特別注意低溫以及結冰的情況。 溫度方面就要提醒大家特別注意，週三(07日)開始到下週三(7-14日)，也就是未來一週內陸續還有三波乾冷空氣要補充下來，露點溫度的預報也持續在低檔(10度以下)徘徊，在偏乾冷的天氣型態配合下，將呈現日夜溫差非常顯著的情況。白天各地有陽光出來，溫度比較有上升的機會，北部、東北部未來一週白天的高溫大約在15-20度之間，中部及花東地區白天高溫大約在18-23度之間，南部高溫則是在22-25度之間，整體來看越往南邊走白天高溫上升的情況可能越明顯。夜晚清晨的低溫則是要注意的重點，尤其是輻射冷卻作用可能造成的局部極低溫現象，中北部、東北部空曠地區未來一週在夜晚清晨將持續有10度或以下的低溫出現，甚至降到6-8度或更低，南部及花東空曠地區也持續會有10-12度的低溫發生，甚至降到8-10度之間，雖然特別低的溫度可能都集中在夜晚清晨出現，但是日夜溫差變化非常大，而且持續很多天，對於身體健康的影響仍是要特別留意。 以上氣象由 天氣風險 / 吳聖宇 提供Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 16 小時前 ・ 發表留言
強烈大陸冷氣團今晚南下北東轉雨 是否升級寒流氣象署：持續觀察
中央氣象署預報員趙竑上午指出，今天上午天氣穩定，但晚間起強烈大陸冷氣團漸漸南下，北部下午雲量增加，北東轉雨，外出備傘。今...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
強烈大陸冷氣團來襲！12縣市低溫特報台南8度最冷、持續冷到週五
[Newtalk新聞] 今（6）天清晨受到輻射冷卻以及強烈大陸冷氣團南下影響，各地偏冷。中央氣象署凌晨4點35分針對12縣市發布低溫特報，包括新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣，今日平地最低溫出現在台南市楠西區「鹿陶洋」測站，在凌晨4點33分測得8度。 今日清晨西半部及宜蘭低溫普遍在11至14度，花、東約15至17度，清晨因輻射冷卻影響，中南部近山區平地有局部地區可能出現10度左右或以下低溫，北部局部地區晚間起也有可能出現10度左右低溫，請注意保暖措施。高溫方面，預測北部及宜蘭約15至16度，中部及花蓮19至20度，南部及台東約21至23度，中南部日夜溫差較大。 天氣方面，今日台灣東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部地區為局部短暫雨後多雲，中南部地區仍為多雲到晴的天氣。空氣品質部分，花東空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級 。 未來天氣方面，週三至週四強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦冷，中南部白天有陽光時感受溫暖，日夜新頭殼 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
野柳海洋世界爆「囚禁」 海獅.海豹住處不如豬圈
台北市 / 綜合報導 野柳海洋世界是很多台灣人的兒時回憶，明星動物像是海獅、海豹和海豚的表演秀，到現在還是吸引大批遊客，但歡笑與掌聲的背後，動保團體發現海獅、海豹在後場的居住環境，竟然只有大約2坪大，比豬圈還要小，水池也只有牠們身高的一半，海獅們沒有空間活動，只能無助繞圈！另外，海豚母子和1隻雌性海豚，也被困在只有3輛巴士大的小水池，時間超過1年，飼養環境恐怕危害動物福利。面對動保團體指控，園方強調已經 將海豚 分池飼養，另外，針對居住空間則表示都有符合國際規範，平時也會讓海獅、海豹外出活動。海獅跟著訓練師的指令，用前鰭支撐住全身重量，把尾鰭高高翹起，站在看台上吐出舌頭，乖乖張大嘴巴，讓觀眾們看看牠的牙齒，這是位在新北市的野柳海洋世界，但在光鮮亮麗的表演背後...。動保團體，拍下海獅海豹的宿舍，就在舞台後面，每隻動物只能分到，大約兩坪大的空間，水池深度也不到牠們半身高。台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏：「(海獅住所)基本上就是像豬圈這樣子，然後就是完全是水泥化的環境真的連一根草都沒有，以海豚的圈養環境來說，它大概就是1個表演池跟6個小小的飼養池，其實最大也不過就是長25公尺寬16公尺，然後水深只有三公尺。」表演完回到後場只能原地繞圈，對高智商的牠們來說，無疑就像是酷刑，想游動就會碰到牆面，長時間的監禁讓牠們出現刻板化行為。台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏：「那牠們(海獅)其實目前為止，牠們其實真的就是被單獨個體化的圈養，事實上這對動物的心理來說是一個非常大的緊迫，讓牠完全沒有辦法跟牠的同伴有任何互動，那刻板行為嚴重的時候動物甚至會出現自殘的狀況。」除了居住環境硬體設備問題，動保團體也抗議，野柳海洋世界不顧共識，私下持續繁殖，直到去年中再次前往現勘，才發現園區竟然有十隻海豚，和官方公布的九隻數據不符。野柳海洋世界業務客服部經理林筱恩：「目前園區已經將公海豚還有母海豚分池來做飼養，那我們的場域內的一個海豹海獅的居住場所，牠的生活環境也都有協會的認定，並沒有違反任何動物福利。」野柳海洋世界保育員候組長說：「每一場展演的空檔我們是都讓動物出來，不然牠在裡面牠是要憋死。」對此業者出面澄清，都有按照相關規範，也絕對沒有虐待動物的情事。 原始連結華視影音 ・ 17 小時前 ・ 1
今最低溫8度入夜更冷！明起「寒流來襲」 下週一才回溫
截至今晨5時12分，本島縣市平地的最低氣溫為台南楠西區8度。各地預估氣溫如下：北部8至14度、中部8至20度、南部8至23度、東部9至22度。預報指出，自明（7日）日至本週六（10日）清晨，全台將籠罩在「強冷空氣」之下。雖然強度與前一波寒流相近，但由於天氣晴朗穩定，將出現「...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發表留言