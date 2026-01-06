日本島根6.4強震！東大名譽教授：恐連動南海海槽 引發8以上特大地震

編譯林浩博／綜合報導

日本島根縣6日上午發生規模6.4極淺層地震，鄰近地區震度達到5強，驚動首相高市早苗成立對策室應變。雖然地震並未造成重大災情，但東京大學地震研究所名譽教授笠原順三，於富士新聞網的採訪中警告，他很憂心日本海這一側的地震，會牽動南海海槽。

笠原以1943年的鳥取地震為例，指出隔年即沿著南海海槽發生了規模8.1的「東南海地震」，再過2年又發生相同規模的「南海地震」，總共造成數千人罹難。

6日島根地震的震度分布圖，可見島根縣與鄰近的鳥取縣出現最高5強震度，九州、四國也有3的震度。（圖／翻攝自X平台 @mxdondevivo）

南海海槽特大地震

廣告 廣告

根據日本氣象廳資料，當地時間6日上午10點24分，島根縣東部發生深度僅10公里的規模6.4地震，並且短短17分鐘就狂震6次之多，截至目前也仍是餘震不斷。

東大名譽教授笠原順三分析，這是一連串極淺層的地震，屬於連續頻繁發生的「群震」。雖然因為震源深入內陸，並無海嘯疑慮，他卻憂心日本海這一側的地震，將連動南海海槽。

笠原解釋，1943年鳥取縣發生規模7.2的大地震，隔年即在南海海槽一帶，發生規模8.1的「昭和東南海地震」，1946年南海海槽又有了同為8.1規模的「昭和南海地震」。三次地震都造成上千人死亡或失蹤，當中東南海地震所引發的海嘯，創下了波高10公尺的誇張紀錄。

島根6.4地震當下，日本網友拍下的影像。ａｐｐ用戶無法觀看請點此→https://x.com/_Warachan__/status/2008353246897655923

台灣地震也會連動？

可能連動南海海槽的，可不只鳥取、島根一帶的地震，台灣恐怕也是息息相關。2025年12月27日深夜，宜蘭外海的規模7.0地震，帶給全台天搖地動。前氣象署地震測報中心主任郭鎧紋28日接受媒體訪問，他強調，雖然該次地震因為處於較深隱沒帶，與沖繩海槽無關，但他也提醒，台灣位處琉球海溝南端，再往北經過沖繩與九州外海，即連上南海海槽。

郭鎧紋表示，他曾向日本地震學者表達台灣地震會影響南海海槽的看法，獲得對方認同。

地震學同僚：地震無法預測

日本政府估算，如南海海槽真發生規模8以上的特大地震，罹難人數恐上看近30萬人。像是南海海槽這類的「大型逆衝區」（megathrust）地震，擁有大概百年的周期。

根據日本官方地震委員會去年9月的報告，南海海槽地震未來30年發生特大地震的機率，依照兩種計算方式，有兩種區間，分別是60至90%的機率，以及20至50%。

因應潛在的超級地震災難，日本不敢鬆懈。政府制定方針，呼籲如官方發布最高等級的「巨大地震警戒」，應將恐受海嘯侵襲地區的逾52萬居民，提前一週撤離。

不過，笠原的同僚、同為東京大學地震學名譽教授的蓋勒（Robert Gelle）強調，地震仍無法被預測。他並批評去年12月8日的青森7.5地震後，當局所發布的「後發地震警報」與科學無關，毫無用處。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

日本島根17分鐘狂震6次！最大「規模6.2、5強」 氣象廳急開記者會

3：52地牛翻身！規模4.4「極淺層地震」 最大震度宜蘭4級、新北3級

跨年夜地牛翻身！日本岩手縣「規模6.0地震」

炎亞綸「下雨地震說」翻版？CNN：冰河融化恐致世界最危險火山噴發

