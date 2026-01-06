日本島根6.4淺層地震震央在陸地 郭鎧紋：餘震規模同樣劇烈

短短17分鐘內連續發生6起地震，日本氣象廳甚至上修地震規模。（示意圖／Pixabay）





日本島根發生規模6.4的淺層地震，多縣出現劇烈晃動，新幹線也一度停擺。地震專家郭鎧紋表示，這次地震是由日南湖斷層引發，和南海海槽無關，震央在陸地，地震類型和嘉義、台南類似，近一個星期都可能出現同等規模的餘震；若有計畫前往日本中國地區五個縣的民眾，要特別留意。

根據NHK報導，6日上午日本時間10點19分，一陣天搖地動，鳥取米子地牛翻身帶來的震盪相當明顯，島根路上電線桿全都劇烈搖晃。同一時間，廣島廣原市一處停車場監視器也拍攝下嚴重晃動畫面。

日本民眾：「突然一陣猛搖，商品全都倒了，真的嚇了一大跳。」

日本民眾：「好像還在餘震，心裡其實有點害怕，周圍的人也都被嚇到，大家就聚在一起，當場蹲下來避難。」

短短17分鐘內連續發生6起地震，日本氣象廳甚至上修地震規模，從規模6.2上修到6.4。前地震測報中心主任郭鎧紋表示，這次地震與南海海槽沒有關係，屬於淺層、約10公里以內的斷層活動所造成。不過這次地震動造成高樓大廈出現長週期震動，由於震央在陸地，也導致部分災情。

鳥取發生邊坡石牆崩塌，米子市公所天花板掉落，就連新大阪與博多之間的新幹線也一度停駛。

日本新幹線人員：「請依序前往避難場所，請先往南口方向移動，並通過車站內部前往南口。」

地震專家郭鎧紋認為，日本島根這起地震型態與台灣嘉義、台南地震相似，餘震仍會持續。他提醒，最容易出現餘震的地區為日本中國地區的鳥取、島根、岡山、廣島、山口5個縣市，由於斷層錯動發生在陸地下方，近期前往旅遊或出差的民眾都要特別小心。

