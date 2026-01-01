日本工商大老團體元旦拜會 呼籲穩定升值日圓

日圓現鈔示意照。美聯社資料照片



日本工商產業兩大團體週四（1日）舉行新年元旦記者會，無論是大企業還是中小企業，都異口同聲呼籲高市早苗政府，設法讓目前過於弱勢的日圓平穩升值。

儘管日圓貶值對於倚賴出口的日本產業界來說，不但帶來外銷價格競爭優勢，還能使國外匯回的利潤轉換成日圓數字後大幅增加。但是，弱勢日圓也同時造成進口原物料價格飆升，並使整個日本承受「不想要」的通膨壓力，削弱日本消費者的花錢意願與能力。

代表日本大企業的日本經濟團體聯合會（經團連）會長筒井義信，以及代表日本中小企業的日本商工會議所（日商工）主席小林健，週四聯合接受各家日本媒體聯訪。

筒井義信說，日本首相高市早苗去年10月上任後宣示的擴張財政支出政策，使日圓處於貶值的基調。他說，日圓貶值雖對出口有利，但進口成本對日本人的家計造成壓迫，「匯率應適度修正為日圓升值」。

小林健更是直接斷言，目前日本中小企業「最大的問題是通膨，而最大原因在於匯率」。

他也特別指出，日本銀行（央行）去年12月調升利率，把利率升到30年未見高點的行動，雖然會使中小企業調度資金的成本上升，但是中小企業支持升息，因為這可以緩和日圓貶值的狀況。

兩大工商團體都支持今年「春鬥」，也就是協商4月開始新一會計年度的薪資談判，能夠繼續大幅調漲薪資。筒井義信說，經團連代表的大企業強力支持帶頭調高日本薪資水準，並且強調是要廣泛性地調高底薪。

小林健則表示，在支持調高薪資的同時，也希望日本大眾能夠理解，企業必須把多出的成本反映到價格中，不能「在享受調薪的同時，還希望售價維持不變」。

兩位工商團體代表都說，完全理解高市早苗政府推進日本經濟韌性的「增長導向」政策，但同時也希望，日本政府的政策需要兼顧財政紀律以及市場信任。這對穩定日圓匯價也是至關重要。

