日本巧遇NewJeans夥伴！壞特Whyte坦言印象超深刻

壞特Whyte宣布即將開唱。（Whyte社群提供）

壞特Whyte宣布將於12月28日於Zepp New Taipei舉辦全新專場「Whyte 2025 Live Concert Boundary」。她近來陸續發行多首新單曲，包括〈Dating Me Ain’t Hard〉、〈Let Me Be Me〉等，以自由灑脫的風格與成熟的情感層次，展現她持續進化的音樂樣貌。

除了推出新作，壞特Whyte今年更拓展至海外。她相繼於泰國、美國、日本等地演出，將音樂帶往不同文化的現場，也讓她在實際交流中重新審視自己的創作方向。她分享在旅途中與各海外音樂人的合作、對談及創作，都讓她吸取不少寶貴經驗，提及印象最深刻的是在日本的巡演時，遇見了一位曾與NewJeans及多位知名歌手合作的吉他手，讓整趟旅程充滿靈感及火花。

近年來，壞特Whyte也持續在創作中探索女性議題與自我意識的連結。她透過音樂描寫情感與成長的掙扎，展現出溫柔卻堅定的觀點。隨著對音樂的投入愈深，她開始親力親為地參與每個環節，從企劃作品方向、尋找合作對象到兼顧詞曲創作，這些過程讓她更掌握創作核心，也使她的音樂更具層次與真實感。

