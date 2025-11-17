日本巨熊高IQ！見「百公斤陷阱」沒上當⋯反應全被拍

國際中心／李明融報導

隨著人類活動範圍與自然棲息地的界線日益模糊，日本全國的熊隻目擊與攻擊事件頻率正以前所未有的速度攀升，引發了從都會邊緣到深山偏鄉的社會恐慌，4月至10月已有196人遇襲，北海道被稱為「熊之町」的苫前町，境內經常有棕熊出沒，近日有監視器畫面拍到1頭體型巨大的棕熊看出被木樁固定重達約300公斤箱式陷阱，不僅沒有被騙，還用熊掌輕鬆推倒，畫面相當震撼。

12日凌晨苫前町一隻巨熊，將百斤重陷阱推倒。（圖／翻攝自「北海道ニュースUHB」YT）本月12日凌晨，苫前町小川地區的無人攝影機捕捉到，一隻龐大棕熊在大雪中發現捕熊籠，立刻識破是陷阱，並以驚人的力量將陷阱推倒，而該陷阱是以木樁固定，且重達300公斤，竟輕鬆就被棕熊破解，獵人會成員指出，本月以來附近已多次發現熊腳印，因此在陷阱內放置鹿肉、骨頭及內臟作為誘餌，沒想到不僅沒有熊上鉤，還遭到破壞。有專家指出，這隻棕熊的體型可能是一般公熊的2倍，力量極其驚人，今年9月也有人目擊類似巨熊，研判可能是同一隻，這代表熊隻可能知道這是人類設置的陷阱，可見熊的學習力相當驚人，對後續捕獵的挑戰更為困難。

熊不僅攻擊力極強，且學習能力也是相當驚人，讓當地獵人相當頭痛。（示意圖，與本新聞無關／翻攝自Pexels）

熊不僅攻擊力極強，且學習能力也是相當驚人，專家認為這些熊完全學會如何躲避陷阱，也就是所謂的「智慧熊」，且熊隻在面對陷阱時，往往母熊會帶著小熊，小熊則會模仿母熊的行為模式，捕獵難度大大增加，對此，苫前町公所、警方及獵友會已加強警戒，呼籲居民提高警覺，專家提醒當地民眾在戶外活動發現熊的蹤跡時，應保持安全距離，不要靠近或試圖驚嚇熊，並立即通知相關單位，近日當地降大雪，能見度明顯降低，更需小心防範，確保人身安全。

