日本市區也有熊！專家公布AI預測圖 東京、京都等19處高風險區域曝光

日本各地熊害問題嚴重，研究團隊整理相關數據，以AI方式列出東京等19地熊遭遇的機率地圖，提醒民眾注意。（示意圖，ChatGPT生成）

日本旅遊前先收藏！近期各地「熊害」問題嚴重，已經不只在山區或郊區有風險，就連市區周邊最近也接連傳出目擊或遇襲的案例。日本上智大學研究團隊近日公布以AI製作的「熊遭遇預測地圖」，整理了包括東京、京都、札幌等19個行政區的資料，列出熊出沒的高風險區，提醒民眾和遊客應加強注意。

日媒《共同社》報導，上智大學的「深澤研究團隊」近日上網公開「熊遭遇AI預測地圖」，專研數據科學的副教授深澤佑介等人根據過去1至3年的熊出沒紀錄，以及各地的森林環境、公路配置、人口分布等要素，開發出以AI預測遭遇熊風險的方式。

研究結果顯示，在山腳、河邊、山間公路，或人口老化嚴重的地區，遭遇熊的風險較高，熊容易在河邊藏身、移動。研究團隊以每方圓1公里遭遇熊的機率，由低至高分為5個等級，用顏色由淺至深在地圖上作標誌，這份預測地圖已在10月下旬在網路上公開。

深澤研究團隊公開以AI預測熊遭遇機率的統計地圖。（翻攝自クマ遭遇AI予測マップ）

公開東京、札幌、青森等19地預測 提醒民眾遊客加強注意

研究團隊公布19個地區的預測地圖，希望透過這份地圖提醒居民、遊客和地方政府注意，防止人和熊接近；這19個地區包含札幌市、青森縣、盛岡市、秋田縣、山形縣、宮城縣、福島縣、新潟縣、長野縣、栃木縣、群馬縣、埼玉縣、東京都、山梨縣、富山縣、石川縣、福井縣、岐阜縣、京都府。

不過網站上也特別說明，這份地圖上的標記並非精確的位置，而是以1公里為單位，整理出遭遇熊的機率，沒有標示出來的地方可能是因為資料不足而無法進行預測；這份地圖主要還是提醒民眾提高警覺，雖會不時更新最新資料，但若地方政府有發布任何最新公告，應以地方政府的資訊為優先參考。

地圖由淺到深標示出各地區可能遭遇熊的機率。（翻攝自クマ遭遇AI予測マップ）

