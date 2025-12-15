日本師生走進「台南健康宇宙城」 體驗城市打造全齡健康的實踐現場

台南市政府衛生局於12月15日至20日，在永華市政中心二樓中庭廣場舉辦「114年度國民健康業務成果展」，以充滿想像力的「台南健康宇宙城」為主題，透過星球概念呈現從孕產婦到高齡者、從預防醫學到社區照護的完整健康藍圖，吸引不少市民前來參觀，也成為國際交流的生動教材。

成果展以「宇宙」象徵公共衛生服務的廣度與延伸性，不同「星球」則代表各項健康政策與推動單位，涵蓋孕產婦照護、癌症篩檢、長者健康促進、失智友善社區等面向，讓民眾以輕鬆、互動的方式理解原本較為抽象的公共衛生政策，拉近政策與生活之間的距離。

台南市長黃偉哲表示，台南多年來在多項健康指標上表現亮眼，成果並非單一單位的努力，而是來自醫療院所、三十七區衛生所及社區志工長期投入的累積。他強調，健康不只是醫療議題，更是一座城市共同承擔的責任，而「台南健康宇宙城」正是將全生命週期照護理念具體呈現，提醒每一個階段的健康需求都值得被重視。

圖說：台南市長黃偉哲出席「台南健康宇宙城」成果展開幕，與各界代表交流公共衛生推動成果。(圖片來源/台南市政府)

台南市立安南醫院院長林聖哲也分享健康促進醫院的推動經驗，指出醫療角色不應侷限於院內診療，而是要走入社區、連結家庭，讓市民在日常生活中即可獲得持續且不中斷的健康支持，真正落實預防與照護並行的理念。

記者會當天，恰逢日本山形城北高等學校師生來台交流參訪，一行人走進展場，實地了解台南公共衛生服務的推動模式，並親身體驗高齡者透過拳擊運動進行肌力訓練的課程內容，對台南將健康促進融入社區生活的作法留下深刻印象。學生們也在「健康承諾牆」上簽名，象徵跨國交流下對健康生活的共同期許。

圖說：日本山形城北高等學校師生參訪成果展，實地體驗台南長者健康促進與社區照護模式。(圖片來源/台南市政府)

衛生局表示，「台南健康宇宙城」不僅是一場成果展示，更是一座邀請全民參與的健康探索場域，透過互動遊戲、拍照打卡與問卷體驗，讓民眾在遊戲中理解政策、在參與中建立健康意識，誠摯邀請市民走進展場，探索屬於自己的生命健康星球，與城市一同邁向更健康的未來。

