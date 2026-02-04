日本帶熊肉罐頭回台入境須申請 林保署：違規最重罰150萬

日本近期仍頻傳熊出沒，有網友詢問在當地購買的熊肉罐頭是否可以攜帶入境。林保署今天說，必須依規定事先申請核准，違規者最高可罰新台幣150萬元，並有刑責。不過，林保署提到，審查程序需作業時間，民眾旅遊期間若臨時購買並申請，恐難及時取得核准。

近期日本熊害頻傳，有網友詢問在當地購買的熊肉罐頭是否可以攜帶入境，農業部林業及自然保育署提醒，民眾如欲攜帶入境，必須依規定事先申請核准，違規最高可罰新台幣150萬元並有刑責。（圖／農業部提供）

農業部林業及自然保育署發布新聞稿指出，保育類野生動物產製品皆受台灣《野生動物保育法》及國際公約嚴格管制，民眾如欲攜帶入境，必須依規定事先申請核准，違規者最高可處5年以下有期徒刑，得併科150萬元以下罰金。

廣告 廣告

林保署提醒，若確有輸入保育類野生動物產製品需求，應事前透過「農業部簽審通關共同作業平台」提出申請。若涉及CITES（瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約）附錄物種，尚須取得輸出國核發的CITES出口許可證，經縣市政府初審及農業部審核同意後，即可攜帶入境，並完成海關申報程序。

不過，林保署表示，整體審查程序約需3至4周，旅遊期間若臨時購買並申請，恐難及時取得核准。

林保署指出，依《野生動物保育法》指定的保育類野生動物名錄，包括熊科所有物種、網紋蟒、大象、犀牛、暹羅鱷等，其產製品包括野生動物的屍體、骨、角、牙、皮、毛、卵或器官的全部、部分或其加工品。民眾於旅途中如有購買疑慮，建議事先詢問店家確認來源與合法性，切勿購買來路不明產品。

林保署表示，常見違規攜帶入境態樣，包括中藥及保健品含有虎骨粉、熊膽粉成分，以及現生象牙加工的印章、雕刻品，或以網紋蟒皮製成的精品錶帶、皮夾，還有乾燥或真空包裝的眼鏡蛇肉、亞洲鱉肉及熊肉罐頭、調理包等相關產製品。

林保署指出，相關商品雖在部分國家商店或市集可合法買賣，但一旦攜帶入境，若未具備主管機關核准文件，即屬違法輸入，也可能涉及動植物檢疫相關規定。