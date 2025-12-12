日本年度漢字出爐：熊！ 熊害太多佔領全國讓人害怕
日本京都清水寺每年年末都會公布當年的代表字，今（12日）清水寺公布2025年的代表字，就是「熊」。
據日本《ABC新聞》報導指出，今年由於全日本各地頻傳「熊害」，造成人心惶惶，因此「熊」也成為今年代表字。日前就有不少日本網友，猜測今年的代表字是熊，果然今日公布的文字的確就是「熊」。
今年入秋以來，日本各地不斷傳出野熊與人爭地的事件，更造成人類死傷。據統計，全日本除了九州以外，其他地方都已遭到熊的佔領，尤其東北地區由於農田較多，野熊出沒的次數比其他地區來得更多。專家也研判，由於今年天氣異常，導致熊無法正常冬眠，因此跑來山下覓食。另外也有動物研究人員發現，今年捕捉到的野熊，幾乎都是「沒吃飽」的狀態，也顯示今年自然生態的確有異常狀況。
另外由於九州過去因為曾經大量砍伐樹林，並種植人工林，導致野熊在九州已滅絕，也是目前全日本唯一沒有熊害的地方。不過也有民眾憂心，熊會從本州最南端山口縣游過「關門海峽」，然後直接進入九州，導致九州淪陷。專家則認為，關門海峽寬約650公尺，或許熊有辦法游過去，但還要考量海流、洋流等問題，因此短時間內，九州不會被熊熊攻陷，但專家也稱：「或許5年內，九州暫時還不會出現熊害，不過50年的時間就很難說了。」
