日本年度漢字揭曉：人人聞之色變的「熊」

日本漢字能力檢定協會12月11日發表年度漢字為「熊」，由京都清水寺住持森清範揮毫寫下。翻攝X帳號@Kotoshinokanji



日本年度漢字票選12日揭曉，由「熊」字獲選，反映日本今年熊害災情惡化，造成10多人喪生，民眾惴惴不安的心情。

綜合日媒報導，由日本漢字能力檢定協會舉辦的年度漢字票選活動，今年共收到近19萬件票選。「熊」以2萬3346票居首，與第二名的「米」相差不到200票。

依循傳統，年度漢字在京都清水寺發表，12日下午2點多由住持森清範在巨幅和紙揮毫寫下。

今年日本熊害問題嚴重，除九州外各地皆傳出熊出沒或熊襲事件，尤以黑熊出沒的東北地方最甚，造成多人喪命。造成熊害問題的原因包括熊的主要糧食來源山毛櫸果實減少、熊進入人類居住地區覓食，熊隻數量增加，偏鄉人口流失、熊與人的棲息居住界線日益模糊等等。

熊害問題讓日本民眾及外國觀光客皆人心惶惶，影響生活及經濟活動程度不小，故獲選為今年年度漢字。

此外，「熊」也可指中國大貓熊。和歌山縣主題樂園「冒險大世界」向中國租借的4頭貓熊，因期滿而於今年6月底送回中國。關於是否延續「貓熊外交」，在日本社會一度引發熱烈討論。

第二名的「米」亦與民生經濟相關。日本去年因天候異常造成稻米歉收、爆發缺米危機後，今年初持續惡化，導致市面國產米缺貨且價格飆漲。

現任防衛大臣的小泉進次郎今年5月於石破茂內閣接任農林水產大臣後，推動跳過政府採購程序的「隨意契約」制度，迅速釋出政府儲備米，以穩定米價。

日本年度漢字始於1995年，今年是第31屆。票選於上月1日至本月9日進行，共收到18萬9122件票選。

去年的日本年度漢字是「金」。

2025年度漢字票選前5名：

1、「熊」：23346票

2、「米」：23166票

3、「高」：18300票（物價高漲）

4、「脈」：6418票（大阪關西世博吉祥物脈脈）

5、「万」：5,656票（大阪關西世博）

