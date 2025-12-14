日本年度漢字「熊」當選！他喊：除了熊害還有維尼熊

國際中心／楊佩怡報導

12月12日是日本的「漢字日」，日本漢字能力檢定協會每年也都會選在這天，公布由日本民眾投票選出的年度代表漢字，日本清水寺公布今（2025）年的年度漢字為「熊」，凸顯出今年（2025年）日本熊害頻傳。對此，資深媒體人矢板明夫在臉書發文直言，「今年，熊，是真的走進了日本人的生活」，更指出不只是熊害，還「深受鄰國領導人『維尼熊』的影響」。





日本年度漢字「熊」當選！矢板明夫分析除了熊害：還有鄰國「維尼熊」

今（2025）年日本年度漢字為「熊」，呼應了今年的熊害。（示意圖／民視新聞資料照）

矢板明夫13日在臉書發文表示，前幾天日本京都清水寺公布了「2025年的漢字」——熊。雖然看起來像是一條輕鬆的新聞，但對不少日本人來說，其實一點都不輕鬆，甚至帶著一種說不出口的沉重感。「因為今年，熊，是真的走進了日本人的生活」。矢板明夫分析道，首先是最直觀的熊害。今（2025）年各地熊出沒的新聞不斷，熊闖進住宅區、學校、商店，甚至奪走人命；他認為這不只是自然界的問題，而是人口老化、山林管理失能、地方衰退累積多年的結果。

矢板明夫表示，和熊有關的例如「貓熊」都被一一送回中國。（圖／翻攝自X）

在情感層面上，矢板明夫指出日本各地動物園裡的貓熊，都被一一送回中國，官方雖是說租約到期，但還是讓不少民眾失落。經濟層面也是如此，矢板明夫說道，日本股市今年表現亮眼，指數創新高、外資喝采，但真正感受到「景氣」的人，其實不多。日圓貶值、物價上漲、薪資追不上生活成本，成了多數家庭的日常。帳面是牛市，體感卻是「熊」市。對一般民眾來說，未來的不確定感，遠比股價曲線來得真實。

日本年度漢字「熊」當選！矢板明夫分析除了熊害：還有鄰國「維尼熊」

矢板明夫分析道，日本除了熊害，還有中國「維尼熊」的影響。（圖／翻攝自高市早苗@X）

矢板明夫指出，另外還有民間心裡都明白的事情，就是今（2025）年日本深受鄰國領導人「維尼熊」的影響。中國從9月的慶祝抗日戰爭勝利高調閱兵、11月的限制觀光、施壓演藝活動，甚至發生中國戰鬥機以火控雷達瞄準日本自衛隊機的事件。「這些行為不只是在外交層面製造摩擦，也直接把不安投射到日本社會」。最後，矢板明夫提到日本有句老話，叫「熊退治」，他認為日本需要的，不只是應付熊害的對策，更是面對外在壓力與內部失衡的決斷。同時也在高市早苗的帶領下，「2026年的日本，能真正完成屬於自己的『熊退治』。不是逃避，而是正面迎擊，去除大家的不安，讓社會重新找回穩定的力量」。





原文出處：日本年度漢字「熊」當選！矢板明夫分析3層面：深受鄰國「維尼熊」影響

