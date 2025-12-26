日本年度總預算創新高 防衛費提升破1.8兆

日本內閣在今日宣布，通過122兆日圓、相當於台幣24.5兆的總預算案，創下歷史新高。這是首相高市早苗上任以來的第一次預算，外界認為，財政擴張的路線相當明顯。

內閣官房長官木原稔表示，「關於令和8年度預算，我相信，藉由優先處理關鍵政策，以及考量財政紀律，我們編列了一份，兼顧經濟茁壯與財政永續的預算。」

這份預算中有不少項目都創下歷史新高。但是最受關注的，是同樣破紀錄的防衛費，今年共編列約1.82兆台幣的防衛預算，相較於去（2024）年上升將近4%。

日本官方表示，將會強化整體防衛能力，包含建置以無人機為核心的沿岸防衛系統，以及強化既有的長程飛彈。

日本原本就有持續增加防衛費的計畫，目標是在5年內讓防衛費達成GDP的2%。但是在美國施壓盟友、以及「台灣有事」發言造成中日緊張等背景之下，這份預算將會提早2年達成目標，突顯地緣政治風險升高。

美聯社記者山口真理指出，「高市已承諾，要在明年3月以前達到軍費佔GDP 2%的目標，並且加快國安與國防政策的改革，來進一步強化自衛隊。」

至於財源方面，官方預計將會透過提高菸稅、企業所得稅等方式籌措，從2027年起還會進行稅制改革，目前內閣已經通過相關政策大綱。

這份總預算案接下來會在1月的例行國會中提出，力拼在3月以前通過，才趕得上4月開始的2026財政年度。