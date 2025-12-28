日本年末放9天連假！28日5.4萬人出國 出境稅明年調漲

去日本旅遊的國人要注意了，明年7月起，日本的「出境稅」將正式從台幣200元左右，調漲到600多元，日本人和外國人，只要出境，都得付錢。如今不少日本民眾，也趁著年末九天連假出國去玩，光28號1天就多達5.4萬人出國，菲律賓宿霧和美國夏威夷，都是觀光熱點，去中國的人數則是減少了三成。至於日本國內旅遊和返鄉人潮，則是出現高峰，羽田機場班機，幾乎一位難求。

日本政府擬從2026年7月起調漲「出境稅」，從1000日圓（201新台幣）漲到3000日圓（603新台幣）。（資料圖片／達志影像美聯社）

日本年末年始假期自12月27日起持續至2026年1月4日，為期9天的連續長假掀起全國返鄉與出遊熱潮。各地車站與機場人潮湧現，許多民眾不顧青森縣八戶市才經歷震度6強地震，仍堅持返鄉與親人團聚。航空公司表示，國內線班機幾乎客滿，而成田機場單日出境人數高達5.4萬人，9天假期預計將有超過95.6萬人次進出日本，夏威夷、菲律賓宿霧等溫暖度假勝地成為熱門選擇。

新幹線進站時，大批民眾提著大包小包行李排隊上車，人潮擁擠到車門走道都塞滿了人。許多民眾表示，難得有這樣連續的長假，想回到老家好好放鬆、慢慢過節。由於2026年元旦適逢週四，日本政府安排了9天的年末年始假期，全國各地因此出現明顯的返鄉高峰。即使青森縣八戶市才經歷震度6強的地震，許多民眾仍想回來與家人共度長假。

抵達老家的民眾受到親人熱烈歡迎，阿嬤看到孫子回家，開心地說：「唉呦，真是乖啊，來抱抱。」有民眾表示，雖然要防備地震，但因為不常有這樣的機會，這次想慢慢地過節。

在國際旅遊方面，當地航空公司表示，從羽田機場等地出發的航班幾乎全滿。成田機場有許多民眾趁著假期要出國旅遊，光是12月28日一天就有多達5.4萬人出國，整個假期出入境人數預計超過95.6萬。夏威夷和菲律賓的宿霧等度假勝地成為熱門選擇。一位即將前往菲律賓的民眾表示，要去宿霧的泳池和海邊玩，因為日本現在很冷。另一位前往關島的民眾則說，計畫在泳池玩耍並享用冰淇淋。

值得注意的是，日中關係惡化導致前往中國的人數減少約3成。此外，日本政府於12月26日閣僚會議決議大幅調升出境稅，原本每人1000日圓（約新台幣201元）的稅額，將在明年7月調高到3000日圓（約新台幣603元），外國人及日本人都將一併徵收，前往日本的國人需多加留意。

