日本年薪第一企業，靠11件事「量產」超級業務員
有位基恩斯（Keyence）的員工說道：「在基恩斯，大家普遍認為努力了解顧客（企業客戶）的業務目標，到製程或業務流程是理所當然。因為顧客就是老師，我們盡量不要錯過任何訊息。」這種想法已成為公司全部員工的常識，這是做出超出企業客戶期待且提升利益方案的必要條件。
基恩斯會善用商品及活用相關商品方法的高度知識，提供超越企業客戶完全無法想像程度的解決方案。一般的顧客需求可分為顯在性與潛在性。基恩斯應對的是潛在性需求，但有時它提供的服務更超乎於此。
要培養解決方案的能力，首先必須熟悉眾多企業客戶的現場狀況。而基恩斯的業務人員在企業客戶的資訊學習上，擔任最重大角色，因為他們與客戶接觸的機會較多，他們蒐集的知識也會善用於整體事業部。
以下從業務人員的觀點說明他們如何獲取企業客戶的知識。
1.嚴格篩選新進員工（業務人員）
基恩斯的招募過程相當具有特色。由於基恩斯員工需要具備理論思考、靈活的學習能力及溝通能力，招募流程會以此為主要評價標準，他們反而不重視面試的常規問題，例如「應徵基恩斯的動機」「進公司後想從事的工作」等。
若要判斷求職者是否具有思考能力，最有效的方法是突然詢問他們平常沒思考的問題，並測試他們能好好說服對方的溝通能力。因此，基恩斯會進行「說服面試」，例如，對面試者提出設想問題：「我認為租屋比較好，請說服我買房比較好的理由」，要對方當場回答。
近幾年錄取基恩斯的競爭越來越激烈。在這樣的情況下，他們採用這樣的招募流程，並進行嚴格的篩選，因此能錄取到思考及學習能力都很優秀的人才。
新進的業務人員通常從進入公司第一年的後半年，就需要自己獨立跑業務行程，快的話2～3年就能進行基本的解決方案業務。
2.成為自家產品專家、儘快展開業務活動
為了向企業客戶提供專業且高水準的解決方案，首先必須熟知自家公司的商品。而為了提高對企業客戶的諮詢顧問能力，雖然需要成為自家商品及客戶現場兩方面的專家，但在這個階段能夠充分做到的是前者，也就是學習自家公司的商品知識。
即便是新進員工，從一開始拜訪企業客戶時，就至少要做到無論對方詢問自家商品什麼問題，都能夠給予適切的回覆。例如，當已購買基恩斯商品的客戶，提出這類問題：「偶爾會出現這種問題」或「有更簡單的使用方式嗎？」時，基恩斯業務必須當場給予令對方感到滿意的回覆；若是簡單的軟體或設定問題，需要學會自行解決。
業務若能夠確實應對疑問或問題的話，下次客戶就會向你諮詢各種事情。得到各式各樣客戶的信任，且對方也願意跟你分享很多事情，就能學到更多客戶的困擾內容或解決方法。
公司也會安排一位前輩陪同新手拜訪客戶。對方從如何透過電話約訪，到拜訪時的時間分配及向顧客的說明方式等，都會給予具體的指導。由於基恩斯經營方針的其中一項是「受託付便會有所成長」，所以會早一點讓員工嘗試獨立，進入公司第一年，就要開始獨立進行業務活動。
即便如此，在年輕員工遇到困難之際，總部的銷售辦事處依舊會認真給予建議。這雖然並未明文規定，卻是全體員工共享的規則：如果有後輩或同事提問，員工會優先處理、仔細回答。
3.在工作中培訓，熟練解決方案的提案能力
基恩斯的業務人員，必須徹底學習客戶的業務及製程內容，這不僅能提高解決方案的提案能力，更能讓客戶樂於花費比其他公司更高的價格購買自家商品。
業務新人通常2～3年就可以培養獨自工作最低限度的能力，即便是進公司不久的年輕業務，也能夠提出優於客戶提案的原因有二。
首先，是基恩斯業務比企業客戶更加了解自家商品，特別像是主要商品感測器或顯微鏡的有效運用方法，能以專業的知識量獲得壓倒性的勝利。此外，是因為看過許多現場，不斷累積經驗值，例如知道更多同樣使用感測器的現場，就能多樣化學習。
因此，進公司後，即便才開始跑業務1年左右，拜訪數十間以上、基於大致相同目的、將自家事業部感測器用於製程的企業客戶現場，並沒有難度。
4.向眾多客戶學習
目前，基恩斯的商品販售給超過30萬間公司，其中有不少公司員工人數只有數十名以下，他們不限定只跟大企業做生意。與數量龐大的企業客戶往來的優點之一，就是能增加學習機會。
業務人員要拜訪成千上萬的企業，也包含規模較小的企業，因此也會遇到商品相關專業知識沒那麼豐富的客戶。在這種情況之下，新人業務的介紹及提案，大多也能讓顧客感到高興。新人業務從中累積經驗值，並提高解決方案的提案能力，就慢慢能增加拜訪其他多種企業的業務活動。
只要有基恩斯的業務經歷，就會繼續維持相同的學習模式，以一般企業難以想像的速度不斷提升提案能力。
5.充分調查客戶、研讀製程手冊
業務在實際拜訪客戶之前，會針對企業客戶進行徹底學習。實際上，拜訪客戶進行業務活動的時間，一週中大概是2～3天，一般業務外出日一次會拜訪4～5間公司。其餘的日子則會在銷售辦事處，接聽客戶電話、約訪，或是進行事前準備。
基恩斯業務拜訪客戶前的準備相當受重視，因此就時程來看，也不推薦再多增加拜訪行程。如果沒有充足的業界及企業客戶的知識，就無法提出有效的解決方案。
業務在拜訪客戶之前，除了客戶的公司概要之外，必須盡量詳加調查製程、設備、使用的技術等。為此，基恩斯總部促進銷售小組的「製程手冊」就會派上用場，其中以淺顯易懂的方式介紹了半導體、液晶、電池、汽車等主要企業客戶所屬業界的製程及設備。
另外，製程手冊也呈現了能運用基恩斯商品的主要製程，業務人員也能從中獲得導入基恩斯商品的銷售實績。
若沒有充分學習企業客戶的業務項目，就直接前往拜訪，會相當沒有效率。其他的企業或許會想著先去拜訪，再請企業客戶從頭開始指導，這在基恩斯是絕對不允許的。
6.準備足夠的提案工具
向企業客戶提案時，業務除了說明商品，更重要的是要加上以具體成效為中心、簡單明瞭的故事。每個事業部的做法不同，不過假設拜訪顧客1個小時，大家都會討論如何有效率的分配時間與提出故事。
向客戶說明的過程中，除了使用型錄之外，必要時也介紹過去使用該商品產生效果的各種案例。而豐富事例的經典案例集，由促進銷售小組準備，當中的照片或表格，能讓人對商品的使用方式及效果一目瞭然。
促進銷售小組的員工總是在思考，如何更有效展現有用資訊。據說有位員工曾開發出透過虛擬實境（virtual reality, VR）技術展示案例的工具，亦即將許多客戶的有效使用狀況，透過虛擬空間重現，最後這項工具獲得企業客戶的高度評價。
7.跑業務前後都要準備「外出報告書」、進行角色扮演
業務外出及回來之後，一定要向小組組長或機關負責人報告跑業務的情形，並接受建議，這稱之為「外出報告書」（外報）。外報實際上是業務後輩接受前輩仔細的指導、雙方交換意見，將其視為「一對一會議」或「教練指導會議」可能比較適當。
在外出跑業務的前一天，業務會報告將拜訪的企業名單（大約5間左右），及各自的商談目的與提案內容，並獲取建議。
在基恩斯，不存在單純為了介紹新商品、跟客戶打招呼或送貨等目的去拜訪客戶，沒有事先約定、突然拜訪的業務行為不值一提。在進行外報時，首先，需要明確的說明具體業務目的。在採取所有行動前，必須深思熟慮並探討目的，這是基恩斯的重要行動指針之一。
外報時，也必須報告想提出商談的商品與其應用目的、改善生產力的提案內容，以及與企業客戶現場相關的調查項目。為此，業務必須盡量蒐集、靈活運用拜訪客戶的商品、製程與業務流程等資訊，才能具體提高提案內容的說服力。
外報內容並非抽象的知識、技巧指導，而以具體的工作流程建議為主。這並非單方面的指導，而是藉由互相交換意見或討論，一同探討業務方針。
此外，外報也希望對業務流程和成果的因果關係提出假設、驗證。基恩斯的業務員工拜訪客戶後，經常會檢驗拜訪前，對企業客戶設定的解決方案，是否確實如假設般能夠帶來實際販售。
8.共享資訊、不藏私
眾多的企業業務部門因銷售業績的激烈競爭，導致業務人員將顧客的資訊或銷售知識技術等占為己有，對其他業務人員保密的情況不少。
在基恩斯，若有某項商品成功向企業客戶提出好的提案之際，就會共享解決問題的內容。這麼一來，其他業務人員負責的區域中，若有相同類型的工廠，也能夠藉此學習。他們絕對不會把資訊視為祕密，他們的目標並非個人，而是所有員工一同朝著附加價值最大化前進。
而且，資訊的共享並非只在總部進行，也在整個事業部獎勵推動。若能將有用的情報分享給整合多個業務據點的區域經理，該情報就能擴散至他負責區域內的其他銷售辦事處。就算不透過區域經理，區域內的各間銷售辦事處的人員，每個月也會齊聚一堂，參加共同讀書會或資訊共享會議。
9.共享並活用客戶的情報記錄
拜訪企業客戶時，蒐集到的工作流程或製造現場的資訊，是重要的知識基礎。這份資料不僅針對銷售辦事處報告，也會開放給事業部內的促進銷售小組及區域經理。
無論銷售成功與否，都必須詳細記錄業務過程，並仔細分析聯結結果的因果關係。業務人員也需要記錄下對基恩斯業務活動極為重要的內容，也就是各別企業客戶的一般資訊，包含製程、業務內容、要求、需求及困擾之事等。
若能理解這些資訊，業務更能向企業客戶提出讓對方容易評估的提案。某間企業客戶的年輕窗口就提到：「基恩斯的業務會提供性價比的分析結果和應該比較的其他公司商品等一切資訊，幫了我很多忙。想要採購的話，可藉著這些資訊向上司說明、說服，一切都相當有效率。」
業務的提案彷彿如事前演練、已經順過企業客戶購買商品的決策流程，這也是即便商品價格昂貴，也能讓企業客戶順利決定購買的理由。
10.累積足夠的企業案例
基恩斯最看重的資訊，無法以千篇一律的方式製作或形成資料庫，這就像高階的諮詢顧問流程無法標準化。
基恩斯認為應該要積累許多具體案例，而非建立資訊資料庫，才能夠深入理解與解決方案相關的高階知識和技術。各事業部透過長年累積下來的案例，才有辦法建立起基恩斯最為重視、能提升顧客價值的重要因素，以及與其因果關係相關的知識體系。
11.致力於學習
僅從企業客戶端獲取眾多資訊，不足以建立解決方案的提案能力。基恩斯的業務人員在沒有拜訪客戶的日子，會找時間學習自家商品、預習拜訪客戶的企業業務或業界動向等知識。
而且，他們將學習到的內容，像先進的技術趨勢或其他公司的成功案例，與企業客戶窗口分享，還能活絡對話，充實業務內容。如此一來，也能促使對企業客戶的學習。
為了學習技術及商品資訊，有時也會由總公司員工去視察展覽活動。日本每週都舉辦不少大規模的展覽，像半導體、工作機械、雷射技術或人工智慧展等，業界都會舉辦。促進銷售小組會在銷售辦事處分享這些有用的資訊。
其他公司舉辦研習時，常聽到業務人員表示每天的日常工作忙碌，沒時間學習相關業界、未來潛在客戶或最新技術等的知識。因為這些公司並未像基恩斯明確制定，諮詢顧問工作對經營策略的必要性，導致業務的學習意願低落，而這類企業通常更重視實際拜訪客戶的業務方式。
《基恩斯的高附加價值經營法》☛立即購書：商周Store、博客來
責任編輯：倪旻勤
核稿編輯：陳瑋鴻
看更多商業周刊內容
年薪第一、股價是TOYOTA的20倍…揭開日本「最神秘也最懂賺錢企業」基恩斯的經營祕訣
日本最高薪企業基恩斯秘訣：毛利沒有8成的產品就不做！怎麼辦到？
他擠下柳井正！卻幾乎沒有媒體報導？日本「最神秘首富」是誰
其他人也在看
朱孝天槓相信音樂控潑髒水！五月天經紀人酸回「一句話」再掀戰火
朱孝天「被退出」F4，不僅未參與「F3」言承旭、吳建豪、周渝民新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，就連即將啟動的全新巡演「F✦ FOREVER 恆星之城」也被排除在外。8日他首度公開回應此事，點名相信音樂高層艾姐（謝芝芬）對他抹黑、潑髒水；對此，相信音樂經紀統籌、五月天經紀人洪慧真（小肉包）也在社群平台吐露內心話，再掀戰火。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 56
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 9
超狂！青森7.5強震「豁命保護電視機」 日網：謝謝妳台灣
即時中心／陳治甬、林耿郁報導我國民眾瘋日旅不是新聞，最愛在東北地區過夜的海外旅客就是台灣人。昨（8）晚7.5強烈地震當下，就有我國民眾拍下在旅館中奮力攙扶電視的畫面。沒想到影片在日本SNS引發巨大回響，不少網友留言「台湾、ありがとう」致謝。民視 ・ 21 分鐘前 ・ 26
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 7
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失 只靠「1治療」創奇蹟
一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 47
忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中 網全瘋了：太強！
一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 32
MLB》台裔球員費仔公開甜蜜結婚照 好友林家正留言祝福
大聯盟台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）前陣子完成終身大事，他8日在IG公開與新娘的婚紗照，貼文寫道：「11.7.25 - 娶了我最好的朋友、旅行規劃師、電影情節解說員。我是個幸運的人。」台灣捕手林家正也留言祝賀費仔：「兄弟恭喜。」中時新聞網 ・ 20 小時前 ・ 10
賈永婕自曝放風狂歡！小孩丟給小S回家驚見「1規矩全被打破」
台北101跨年煙火走過20年，現任董事長賈永婕8日在臉書分享自己的跨年回憶，回顧孩子從嬰兒一路長大的過程，也順道爆料與好友小S共度跨年的趣事。她笑說，過去有幾次夫妻倆想偷閒狂歡，就把孩子交給小S照顧，結果小S「直接破壞規矩」，讓孩子第一次吃泡麵當宵夜。中時新聞網 ・ 10 小時前 ・ 11
吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了
以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 33
MLB》大谷翔平行善不欲人知 教頭透露幫隊友母親出醫藥費
洛杉磯道奇球星大谷翔平近期正式成立自己的基金會從事公益活動，但在此之前他行善就不遺餘力，除了像洛杉磯野火捐款賑災這類公開資訊之外，還有許多默默行善不為人知的故事。TSNA ・ 2 小時前 ・ 7
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 205
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 237
賴清德陷執政困境！前朝要角紛紛發聲 蔡英文也講話了
賴清德總統的第一任期執政，苦於朝小野大的局勢，施政難以開展，不僅於此，黨內也多有歧見，媒體人觀察到蔡英文時期的大將，不時出來議論時政，前總統蔡英文7日也發文警告，她不能容忍不肖人士，藉綠能發展從事不法的牟利行為。這傷害產業、傷害經濟，更傷害國家。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 220
岳母給一張66萬支票 哈孝遠一支錶就60萬⋯2萬6買包送瑄瑄
哈孝遠近日和老婆瑄瑄一同上《綜藝OK啦》，哈孝遠透露一直有一件事瞞著老婆，就是當時結婚時講好不用聘金跟嫁妝，不過有天岳母拿著一張支票給他，這件事他至今沒有告訴老婆。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 10 小時前 ・ 29
舒華「一張背影照」又衝上熱搜！AAA主持髮型藏巧思 美到被叫「真人版公主」！
她以主持人身分登場，那件冰藍色禮服一亮相就把整個會場美到靜音，澎裙弧度像雲層堆起來的公主輪廓，肩頸線乾淨得像自帶柔光濾鏡，無論是場上讀cue卡還是側拍，都像真人迪士尼場面。不過讓她「隔天再衝熱搜」的真正主角其實是髮型！遠看像綁了一顆棕色大蝴蝶結，結果她的髮型...styletc ・ 16 小時前 ・ 2
小煜離婚「護理正妹」！昔「交往內幕」全說了
娛樂中心／于士宸報導男星楊奇煜（小煜）從偶像男團「棒棒堂」出道，單飛後跨足主持與戲劇。2020年，他與小7歲的護理師女友言言結婚，並育有兩名兒子。沒想到，今日（8）小煜突然震撼宣布，其實早在9月就已與言言和平離婚，並感性表示：「有些故事不必用『結束』形容，只是換了一種讓彼此更舒服的方式陪伴」。如今，也有網友翻出他5年前公開結婚喜訊時的貼文，其中「這1句」讓人看見當時兩人滿溢的甜蜜與勇敢，相愛的模樣仍令人動容，如今卻傳出離婚消息，令大批粉絲感到惋惜。民視 ・ 19 小時前 ・ 4
納豆當爸了！ 依依做1年試管成功⋯聽到醫生宣布當場爆哭
納豆、依依相差11歲，當時納豆身體出狀況，是依依機靈的反應救了他一命，也因為這樣讓他認定一定要把對方娶回家，今年2人5月補辦婚禮，當時便透露要積極做人，8日依依宣布好消息，「我懷孕了！我們有小寶寶了！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 23 小時前 ・ 44
週末挑戰入冬首波冷氣團！北部「大怒神降溫」進逼10度
隨著東北季風的強度加大，台灣的好天氣即將告別。根據氣象專家吳聖宇的預測，今（8日）北部及東部地區將出現短暫陣雨，並且在今晚至明日（9日）清晨，氣溫將進一步下降。值得注意的是，下一波寒冷的變天將會更加明顯，中北部及東北部的空曠地區可能降至10至13度，這有可能達到大陸冷氣團的標準，提醒民眾做好保暖準備。中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 1
本週首波冷空氣到！今變天降溫炸雨 這天迎「入冬最強冷氣團」10℃急凍
今（8）日東北季風增強、明（9）日東北季風影響，氣象署提醒，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；東北部及大臺北地區、基隆北海岸有陣雨，有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨，東南部及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
道奇準備大撒幣挖虎王！可能創下超越山本由伸史上投手最大合約
體育中心／綜合報導道奇隊正在醞釀一筆重磅交易！他們正積極運作，試圖交易底特律老虎賽揚左投「新虎王」史庫柏（Tarik Skubal），有可能以「一換五」完成這筆大交易。FTV Sports ・ 23 小時前 ・ 11