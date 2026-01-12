日本幸福縣頂級和牛登台 福井「三星若狹牛」、龍蝦和牛肉麵限定開吃

記者李鴻典／台北報導

被譽為「日本第一幸福縣」的福井縣，地處日本中部北陸地區，擁有潔淨水源與豐饒自然環境，長年孕育出多項高端農漁畜產品。其中，承襲優良血統、產量稀少的「若狹牛」，以霜降細緻、脂香清雅著稱，肉質中帶有自然甘甜風味，向來被視為日本黑毛和牛中的珍稀逸品，亦是北陸地區極具代表性的高端食材之一。

JR東日本大飯店台北即日起推日本福井縣珍稀食材「三星若狹牛」。（圖／飯店旅宿業者提供）

JR東日本大飯店台北主廚團隊於旗下「HAYASE日本料理」、「凱華樓中華料理」及一樓大廳酒吧「PLATFORM 月台町」，即日起至 2 月 9 日同步推出「日本福井若狹牛」期間限定企劃。此次選用福井縣針對若狹和牛所制定的最高等級認證「三星若狹牛」，由各餐廳依料理屬性與主廚專長，分別以日式、中式與西式語彙詮釋其風味層次，完整呈現北陸和牛的多元樣貌。

HAYASE日本料理鐵板燒限量推出福井若狹牛御饗套餐。（圖／飯店旅宿業者提供）

HAYASE日本料理鐵板燒區推出期間限定「福井若狹牛御饗套餐」，一次集結牛肩、紐約客、肋眼、牛筋等多個部位，讓饕客循序體驗若狹牛在油脂分布、口感層次與香氣表現上的細膩差異。鐵板師傅以高溫迅速煎封肉表，精準掌控火候，使細緻油脂即刻融化並均勻包覆肉質，釋放出優雅而不膩口的脂香，入口甜味清晰、肉質柔嫩，充分展現黑毛和牛純淨而直接的肉味表現。

料理設計上，若狹牛同時以壽喜燒與鐵板牛排雙軌呈現。壽喜燒選用紐約客部位，油脂與瘦肉比例恰到好處，搭配溫潤甘醇的醬汁，襯托牛肉自然甜度而不掩其風味；牛排則以肋眼部位為主角，細緻油花在鐵板上轉化為濃郁卻不厚重的口感層次，另可加價200元升級菲力，呈現截然不同的柔嫩質地。

HAYASE日本料理福井若狹牛御饗套餐的福井肋眼牛排。（圖／飯店旅宿業者提供）

套餐中的海鮮配置同樣講究節奏與平衡。鱈場蟹以蒸、煎雙重手法呈現，蒸品突顯蟹肉清甜細緻，煎品則帶出濃郁香氣；再搭配油脂柔潤的福井鮭魚，為整體風味鋪陳轉換。食事部分則以若狹牛製作叉燒飯，並佐以燉煮至入口即化的清燉牛肉湯，將牛肉風味由主菜延伸至收尾，構築一席完整而和諧的福井海陸饗宴。

HAYASE日本料理鐵板燒「福井若狹牛御饗套餐」每位3,800元＋10%，數量有限、售完即止。凡點用套餐，另可獲贈日本傳統工藝「若狹塗」筷子乙雙，並有機會抽中「北陸拱型鐵路周遊券（Hokuriku Arch Pass）」雙人套票。

凱華樓中華料理則運用中菜擅長的煨、燉、煎、炸等技法，重新詮釋三星若狹和牛的風味層次。「龍蝦和牛肉麵」以濃郁湯頭結合龍蝦鮮甜與和牛脂香，湯味醇厚卻不顯油膩；「砂鍋紅油和牛獅子頭」以辛香紅油襯托牛肉甜潤，口感厚實而細緻；「孜然波蘿烤和牛」透過香料堆疊香氣，展現異國風味；「草莓鐵板和牛肉」則以果香酸甜平衡油脂，帶來清爽收尾。多款料理於活動期間以優惠價格限量供應，讓消費者以相對親民的方式品嘗頂級若狹和牛。

凱華樓中華料理「龍蝦和牛肉麵」以濃郁湯頭結合龍蝦鮮甜與和牛脂香。（圖／飯店旅宿業者提供）

位於飯店一樓的大廳酒吧月台町，則以三星若狹牛升級兩款人氣料理。「紅酒燉若狹和牛」經長時間燉煮，牛肉柔軟入味，醬汁濃郁卻不搶味；「若狹和牛咖哩飯」以香料層次襯托和牛油脂甜香，口感溫潤順口。兩道料理於活動期間皆以每份680元的優惠價格供應。

大廳酒吧月台町，以三星若狹牛升級「紅酒燉若狹和牛」。（圖／飯店旅宿業者提供）

濕冷的臺灣冬季，正是以暖湯療癒身心的最佳時節。北投麗禧溫泉酒店坐擁最接近硫磺谷溫泉源頭的得天獨厚地理位置，承接濃郁純淨的白磺溫泉，即日起推出冬日暖旅住房專案，雙人每晚12,600元起，並可享翌日「麗禧晨之光」早餐。

北投麗禧「晨之光早餐」提供多款臺式與西式經典料理。（圖／飯店旅宿業者提供）

即使不住宿，旅客亦可選擇私密靜謐的獨立湯屋，體驗90分鐘白磺溫泉時光，雙人2,500元起；喜愛大眾湯的旅客，則可於寬敞舒適的露天風呂中，依不同溫度池感受白磺溫泉的層次變化，單次體驗每人1,600元起。這個冬季，不妨規劃一趟溫泉療癒之旅，走進霧氣繚繞的北投山林，感受來自大地最溫潤的洗禮。

北投麗禧雙人獨立湯屋結合通風格柵設計與休憩空間，體驗大磺嘴白磺第一口泉。（圖／飯店旅宿業者提供）

今年2月，台北大直英迪格酒店迎來開幕六週年，推出六週年感恩回饋慶祝活動，邀旅人以一段有風格的駐留，共享屬於大直的美好時刻。首波主打「週年慶LUCKY STAY住房專案」，以「把幸運住進旅行裡」為發想，即日起凡預訂即享100%中獎機會，獎項涵蓋洲際集團曼谷英迪格住宿、酒店套房住宿券、總統套房升等券、泰市場雙人自助餐、IHG優悅會5,000點會員積分等多項好禮，獎品總價值近80萬元。

台北大直英迪格酒店今年2月迎來開幕6週年。（圖／飯店旅宿業者提供）

入住專案只需加價6元即可享房型升等，以銅板價輕鬆放大旅程質感。第二重優惠推出「Roll the 6三天兩夜住房專案」，入住第一晚即贈IHG優悅會6,666點積分，第二晚再加碼最高可獲得66,666點積分(價值高達20萬元)。慶好禮延伸至夜生活，BAR DI凡點指定調酒即贈刮刮樂，有機會刮中調酒優惠或豪華精品房住宿。

台北大直英迪格酒店「BAR DI馬年主題特調活動」。（圖／飯店旅宿業者提供）

迎接2026年春季國旅熱潮，台北新板希爾頓酒店以「新春開運」為主題，攜手泡澡沐浴品牌 BATHDAY合作，推出期間限定「GET YOUR LUCK」春季住房專案，即日起至3月31日止，專案平日每晚3,990元起，入住驚喜贈好運泡澡沐浴球盲盒組。

入住新板希爾頓酒店即贈盲盒泡澡球禮盒。（圖／飯店旅宿業者提供）

搭乘馬年話題，二樓悅市集自助餐廳同步推出馬年主題優惠活動，即日起至2月28日，凡姓名中含「馬」字或生肖屬馬者，則享兩人同行第二位半價優惠，每人餐價折扣後918元起。

悅市集自助餐廳推出「名字有馬．馬上過來」優惠活動。（圖／飯店旅宿業者提供）

天冷吃鍋又有新選擇，精品麻辣鍋「青花驕」即日起到3/4，推出海陸驕宴四人套餐，售價3,999 元，能大吃草蝦、鮑魚奢華海鮮盤、日本F1頂級牛三拼盛宴，還可搶先開吃新品松露和牛滑。另外，即日起到3/4，同步推出驕宴美饌四人歡聚宴、驕宴美饌雙人繽紛宴2款外帶年菜套組，即日起到1/31，還有嘗鮮快閃優惠，活動期間到店購買外帶套組，立即加菜特選豬梅花。

海陸驕宴四人套餐，能夠爽吃F1頂級牛三拼、草蝦等海陸雙主餐，滿足愛吃肉及與海鮮雙重期待。（圖／品牌業者提供）

台灣壽司郎以「美味獨厚」為主題，於1月14日起至2月1日，限時19天推出多款期間限定品項，包括有「深紅鑽石」美譽的「厚切中腹」、日本鹿兒島縣產「黃尾鰤」，以及「鹿兒島縣產丁香魚」、「炙烤鮭魚」、「沢庵鮪鮭卷」等多樣選擇，邀饕客大口品嘗鮮甜脂香的極致美味。此外，活動期間更同場加映2款特色甜點，包含源自日本喫茶店的經典款「咖啡聖代」，以及台灣較為少見的「蘋果香草布蕾冰糕」。

台灣壽司郎「美味獨厚」1月14日登場。（圖／品牌業者提供）

JFOODO日本海外食品推廣中心攜手十家餐飲品牌，於2026年1月9日至2月8日推出期間限定「台味日本水產料理」。本次企劃以「帆立貝」、「鰤魚」、「鯛魚」、「牡蠣」四款日本水產品為核心，由林泉主廚領銜，集結台菜、創意料理、高級火鍋等不同風格的十家餐廳，共同呈現兼具「日本水產鮮度」與「台味風味」的創新料理。

