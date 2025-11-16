日本床蝨地圖曝光！ 連鎖APA飯店也上榜 驅蟲費恐轉嫁旅客

日本旅宿業者指出，床蝨問題越來越嚴重，就有網友製作"日本床蝨地圖"，從沖繩、到東京、大阪、北海道，都有不少人回報旅宿有床蝨問題，其中包含連鎖的APA飯店、東京東橫INN；而旅遊達人也呼籲，不管是搭車、住房都要特別小心，未來這些驅蟲的營業成本，恐怕會轉嫁到住宿費上。

日本床蝨問題日益嚴重，有網友特別製作「日本床蝨地圖」，顯示從沖繩、宮古島、東京、大阪到北海道等熱門觀光景點皆有床蝨孳生的情況。知名連鎖住宿如APA飯店和東京東橫INN也名列其中。專家推測這波床蝨可能是從2023年曾爆發床蝨問題的鄰國韓國傳入。值得注意的是，一般市售殺蟲劑對床蝨無效，必須仰賴專業清潔公司處理，而這些額外的驅蟲成本未來可能會轉嫁到住宿費用上。

日本旅宿業者近期發現床蝨孳生情況越來越嚴重，促使日本網友製作了一份床蝨地圖。該地圖顯示，從石垣島、宮古島、沖繩到東京、大阪、北海道等觀光熱點的飯店旅館，都有人回報床蝨問題。在這些被回報的住宿中，較為知名的包括幾乎各地都能見到的連鎖APA飯店，以及東京的東橫INN。

旅遊達人指出未來驅蟲成本，恐釀住宿費漲。（圖／TVBS）

有民眾表示，如果知道這個網站存在，會想參考這些資訊。另有民眾提到，前幾年韓國曾流行床蝨，導遊朋友也特別提醒出國住宿時需多加注意。近年來，日本成為全球熱門觀光地，吸引大量各國旅客前往。旅遊達人甜甜哥認為，2023年韓國爆發的床蝨問題可能是日本床蝨的來源，他表示韓國人也有很多人去日本旅遊，可能將床蝨帶到日本，而床蝨本身繁殖力非常強且難以撲殺。目前市面上的一般殺蟲劑無法有效消滅床蝨，只能依靠專業清潔公司處理。日本清潔公司表示，接到的「驅蟲服務」需求大幅增加，2023年的需求數量是2020年度的1.6倍，其中以旅宿業最多。旅遊作家指出，這些額外的清潔費用未來可能會轉嫁到住客身上。

被床蝨叮咬會感到奇癢無比，尤其榻榻米因縫隙多而容易成為床蝨躲藏之處。專家提醒近期赴日旅遊的民眾，不管是住房還是搭車都要特別小心。由於床蝨偏好黑暗環境，專家建議如果擔心被咬，可以開著燈睡覺。此外，建議使用硬殼行李箱（因為光滑表面比較不易被爬行），或是將行李箱套上大型垃圾袋，並放置在離床最遠的地方。回家後，可以用70度以上的烘衣機處理衣物，避免被咬了之後還把床蝨帶回家。

