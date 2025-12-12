日本店家吹台灣用語風 「俗擱有力」標語專吸台客！網笑：不買怎行

日本是許多台灣人熱衷的旅遊地點，近日有網友發現店家多了許多台味促銷用語。（示意圖，pexels）

有位台灣遊客在日本古都京都的清水寺附近閒逛，準備採買紀念品時，赫然發現一家店鋪的商品立牌上，竟然大大地寫著一句超有親切感的台灣促銷詞：「夭壽好吃，不買可惜」，這神來一筆的在地化宣傳詞，讓他當場笑翻，立刻拍照分享到網路上，瞬間吸引上萬名網友熱議，以為秒回到了台灣，認為店家絕對是專門寫給台灣遊客看的。

京都禮品店竟有台灣用語促銷標語

這名網友在Threads發文分享這段旅途上的趣聞，他提到當時在清水寺周邊的禮品店遊覽，看見那塊寫著「夭壽好吃，不買可惜」的中文標語，濃厚的台灣腔調讓他忍不住好奇到底是哪位高人指點店員，原PO也順道推薦了店裡賣的和菓子，特別是紅豆或栗子口味，雖然賞味期限短了點，但滋味確實很棒。

廣告 廣告

日本京都清水寺附近的伴手禮店家使用台式用語「夭壽好吃，不買可惜」促銷，圈粉不少台灣客。（翻攝threads@chiiineru）

日本店家吹「台灣用語風」

這篇貼文一出，短時間內就衝破了萬人點讚，引發了去過日本的網友們共鳴。大家不約而同地指出，最近日本的店家似乎吹起了一股「台灣用語風」，像是「俗擱讚」、「夭壽好吃，好吃到X北」、「夭壽甜」等，這些接地氣的標語，讓台灣遊客感到既驚喜又好笑。

日本店家用台味標語網友反應熱烈

許多人看到這種充滿「台味」的行銷手法後，都幽默地表示根本無法抗拒，「都寫成這樣了，不各拿一個不行吧」「這個文案很吸引人」「真的是寫給台灣人看的」「台日一家親」「都這樣講了，不買說不過去吧」「想不到日本商家有如此接地氣的用語」「不支持不行」，甚至還有猜測是否有台灣店員，這個充滿趣味性的立牌，成功地讓台日之間的距離感瞬間拉近了不少。

更多鏡週刊報導

中資大肆鯨吞日本佛寺 「一條龍」控制死亡產業鏈！暗黑目的遭踢爆

台北一處景點成日本高中生最愛 畢旅團蜂擁朝聖！撐傘排隊也要逛

夫妻慶祝退休「梭哈」百萬環遊世界圓夢 半年後下場悽慘後悔了