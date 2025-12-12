日本店家吹台灣用語風 「俗擱有力」標語專吸台客！網笑：不買怎行
有位台灣遊客在日本古都京都的清水寺附近閒逛，準備採買紀念品時，赫然發現一家店鋪的商品立牌上，竟然大大地寫著一句超有親切感的台灣促銷詞：「夭壽好吃，不買可惜」，這神來一筆的在地化宣傳詞，讓他當場笑翻，立刻拍照分享到網路上，瞬間吸引上萬名網友熱議，以為秒回到了台灣，認為店家絕對是專門寫給台灣遊客看的。
京都禮品店竟有台灣用語促銷標語
這名網友在Threads發文分享這段旅途上的趣聞，他提到當時在清水寺周邊的禮品店遊覽，看見那塊寫著「夭壽好吃，不買可惜」的中文標語，濃厚的台灣腔調讓他忍不住好奇到底是哪位高人指點店員，原PO也順道推薦了店裡賣的和菓子，特別是紅豆或栗子口味，雖然賞味期限短了點，但滋味確實很棒。
日本店家吹「台灣用語風」
這篇貼文一出，短時間內就衝破了萬人點讚，引發了去過日本的網友們共鳴。大家不約而同地指出，最近日本的店家似乎吹起了一股「台灣用語風」，像是「俗擱讚」、「夭壽好吃，好吃到X北」、「夭壽甜」等，這些接地氣的標語，讓台灣遊客感到既驚喜又好笑。
日本店家用台味標語網友反應熱烈
許多人看到這種充滿「台味」的行銷手法後，都幽默地表示根本無法抗拒，「都寫成這樣了，不各拿一個不行吧」「這個文案很吸引人」「真的是寫給台灣人看的」「台日一家親」「都這樣講了，不買說不過去吧」「想不到日本商家有如此接地氣的用語」「不支持不行」，甚至還有猜測是否有台灣店員，這個充滿趣味性的立牌，成功地讓台日之間的距離感瞬間拉近了不少。
更多鏡週刊報導
中資大肆鯨吞日本佛寺 「一條龍」控制死亡產業鏈！暗黑目的遭踢爆
台北一處景點成日本高中生最愛 畢旅團蜂擁朝聖！撐傘排隊也要逛
夫妻慶祝退休「梭哈」百萬環遊世界圓夢 半年後下場悽慘後悔了
其他人也在看
超狂價格重返台灣 Jeep Wrangler「藍哥」預售209.8萬起！Compass、Cherokee「切肉機」蓄勢切入市場
總代理寶嘉聯合正式宣布美系越野品牌重返台灣市場！挾帶純正美式、美產的經典車款Wrangler抵台，雙車型預售價209.8萬起，並且預計將在2026年第2季陸續交付，更預告將有Compass與號稱「切肉機」的Cherokee陸續登場，提供更多元豐富的購車選項！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 4
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 137
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 17 小時前 ・ 37
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 19 小時前 ・ 23
如何對付日本巨星大谷翔平？ 波多黎各GM幽默「比4」笑翻全場
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇巨星大谷翔平先前宣布代表日本參加經典賽，如何對付大谷翔平成為各隊都在探討的問題，將在明年經典賽擔任波多黎各GM的大聯盟435轟名將貝爾川（Carlos Beltrán）今天在冬季會議接受媒體採訪，則是幽默回應。FTV Sports ・ 18 小時前 ・ 13
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天
無情降溫「10度殺」要來了！ 痛苦濕冷先潑一整天EBC東森新聞 ・ 13 小時前 ・ 117
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 18 小時前 ・ 23
南珉貞曾遭襲臀 撂重話「性騷不是粉絲」
富邦啦啦隊的南珉貞11日與黃鐙輝、嘎嘎、樂天女孩總監陸筱晴、中信PS女孩希希及參賽的菜鳥啦啦隊員，出席公視台語台《菜鳥仔NICE PLAY》開播記者會；南珉貞驚吐5年前在韓國活動時曾在球場遭到球迷摸屁股，令眾人訝異。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 1
4種杯子不要用！小心釋放毒物傷大腦、重金屬中毒 這種陶瓷杯也NG
喝水也可能會中毒？有些杯子可能含有鉛、鎘等重金屬物質，毒素會溶解在液體中，喝下去會導致腹痛腹瀉，嚴重的話甚至會損害神經系統，小心不要選錯杯子！ 近日有茶藝師「漫仔說茶」在《小紅書》中發文，指出幾健康2.0 ・ 44 分鐘前 ・ 發起對話
棒球》「問題大於話題」 曹錦輝赴中國打球機會渺茫
中國城市棒球聯賽（CPB）明年1月立春聯賽開打，日前傳出林益全和曹錦輝將赴對岸發展，如今林益全確定加盟上海正大龍，曹錦輝則因身分特殊又牽涉敏感的政治議題，「問題大於話題」，明年打立春聯賽的機會非常低。44歲的曹錦輝在2009年涉及「黑象事件」遭兄弟象開除，同時中職聯盟宣布永不錄用，2014年他赴澳洲自由時報 ・ 1 天前 ・ 27
快訊／美股開盤！科技巨頭雪崩「跌破15％」 降息難救大盤
近期美股重要消息接連釋出，例如聯準會（Fed）宣布降息1碼，市場對美債信心回溫，不過對未來再降息看法偏謹慎。另外，AI科技巨頭甲骨文（Oracle）的財報出爐了，成績低於市場預期，雖然公司喊話未來有大量AI、雲端相關訂單，但不少投資人仍質疑其對AI基礎設施的投資。今（11）日美股開盤，3大指數暫走跌、甲骨文更大跌超過15％。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 9
黃暐瀚點名5縣市恐「藍天變綠地」 郭正亮認同：這個人口大縣要特別注意
媒體人黃暐瀚日前針對2026選情分析指出，國民黨執政的宜蘭縣、台東縣、嘉義市、新竹縣及彰化縣，2026年可能面臨「藍天變綠地」的挑戰。對此，前立委郭正亮也提醒，國民黨不要只關注六都，因為黃提到的這5個縣市，民進黨可能有機會，這裡面的人口大縣是彰化縣，要特別注意。郭正亮在政論節目《新聞大白話》表示，黃暐瀚提及那5個縣市，確實值得國民黨注意。郭正亮首先提到，宜蘭......風傳媒 ・ 7 小時前 ・ 58
女兒哭喊屁股癢！年輕媽擦完藥挖出「4條蟯蟲」籲：這事不要做
一名年輕媽媽近日分享，女兒睡前哭喊「屁股癢」，幫忙擦藥膏也不見好，仔細一看竟發現爬出「3~4隻白色物體」，近看驚覺是蟯蟲，不禁感嘆「貼屁股是真的有它道理」。對此，她也呼籲家長一定要注意孩子的衛生，「這件事」千萬不要做。鏡報 ・ 18 小時前 ・ 6
新款「皮蛇疫苗」2劑最高1萬8！各縣市補助一次看
帶狀皰疹疫苗是預防帶狀皰疹最好的方法，目前帶狀皰疹疫苗單針就要價最高5000元，新款基因合成疫苗「欣剋疹」單劑最高要價9000元！對此，近期不少地方政府已著手對弱勢及高風險族群民眾，提供帶狀疱疹接種免費或定額補助。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 37
午後變天炸雨！入冬最強大陸冷氣團來襲 恐凍破10度
今天(11日)上午各地氣溫回升，大致為多雲到晴，下午開始迎風面水氣增多，北部、東北部及東部地區局部短暫雨。氣象專家吳德榮提醒，週日晚、下週一(15日)晨及下週二晨氣溫降至最低，本島平地亦將挑戰10度以下。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
入冬最強冷氣團來了！連3天跌破10度「冷到躺」 影響台灣降溫時程曝
東北風偏強，中央氣象署發布陸上強風特報，12日晨至13日晚上蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率請注意。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1
請假新制2026元旦上路！ 全勤獎金按比例扣、未逾10天禁予不利處分
勞工請假規則於12月9日公告修正，自明（2026）年1月1日施行。本次修正條文為第7條、第9條，並增訂9-1條。其中，最受矚目的是為避免雇主利用全勤奬金制度，對勞工請普通傷病假而扣發其全數之全勤奬金，造成勞工請病假而有不利益之恐懼，其全勤奬金僅得按請普通傷病假日數依比...CTWANT ・ 22 小時前 ・ 25
搭飛機「外套塞1處」超噁？空服員揭「害航班延誤」恐怖內幕
生活中心／周希雯報導許多人出國前往寒冷地區時，會隨身攜帶外套上飛機，有的旅客選擇直接穿在身上，也有人會塞到頭頂的置物櫃。不過此舉在許多空服員眼中其實是「NG行為」，不僅有衛生問題、擾亂登機流程，最嚴重可能導致航班延誤，有空姐對此直言，「一想到要把外套放進頭頂的置物櫃裡，我就覺得噁心。」民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 4
有性生活的人注意！男人感染HPV後，身體有「2個訊號」，一眼就能看出來
50歲的李先生（化名）日前晨起運動時，意外發現私密處皮膚多了幾個淡粉色小疙瘩。起初他以為只是汗疹，並未多加留意。但幾天後，異常搔癢與異味反覆出現，他終於決定就醫。檢查結果讓他吃了一驚：醫生告訴他，這正是男性感染HPV（人類乳突病毒）的典型早期訊號。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 16