日本店家「8字標語」台味超濃！台灣人全被收服 2.5萬人笑：精準打擊

生活中心／朱祖儀報導

京都店家立牌標語超台味。（圖／網友chiiineru授權提供）

日本是許多台灣人最愛旅遊的國家，近日有一名台灣旅客前往日本京都，意外發現有一間和菓子伴手禮店的立牌，上面寫著8字「夭壽好吃，不買可惜」，瞬間噴出超濃台味。文章吸引2.5萬人按讚，眾人紛紛笑說，「好可愛，完全就是專寫給台灣人看的。」

一名網友在Threads發文透露，她去到京都清水寺附近時，看到有一間伴手禮店在賣和菓子，走近一看發現牌子上寫著「夭壽好吃，不買可惜」，彷彿一秒回到台灣，讓她看了忍不住笑說，「是誰教店家的啦！」

不少網友也笑喊，「真的是寫給台灣人看的」、「會發現『看到會心一笑的顧客』有9成是台灣人」、「肯定是台灣遊客教的」、「店主好聰明，這樣都會是台灣人去買，因為只有台灣人懂啊」、「光是這句話，不買就覺得怪怪的」、「精準打擊台灣客戶」、「說！是哪個台灣人教？」、「這不支持不行。」

也有人透露，近來日本越來越多台灣式標語，「那天去日本donki，聽到裡面的廣播在用中文介紹伴手禮：好吃，爆X好吃，停不下來的好吃」、「之前去日本也有看到『夭壽好吃，卡緊來』，台語無所不在」、「以前去北海道還有日本人對著我們說：試吃免錢（台語）。」

