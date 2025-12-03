日本店家「8字標語」飄台味！2.5萬人狂讚：精準打擊…

國際中心／張予柔報導



日本一直是台灣人熱門的旅遊目的地，除了風景、人文，當地的美食伴手禮也是吸引遊客的重要元素。近日，一名旅客在京都清水寺附近的和菓子伴手禮店，意外發現店門口的立牌上，寫著「這8字」飄出了濃濃的台味，立即引起網友熱烈討論，文章更吸引超過2.5萬人按讚。





日本伴手禮店家「8字標語」飄超濃台味！2.5萬人狂點頭：精準打擊台灣客戶

有人在社群上分享，在日本的店家內竟看到台味十足的標語，上面寫著「夭壽好吃，不買可惜」。（圖／翻攝自 Threads ＠chiiineru）

廣告 廣告

有網友在Threads上發文表示，她當時去到京都清水寺附近時，看到這家和菓子店，立牌上那句「夭壽好吃，不買可惜」，讓她忍不住笑出聲，喊道「是誰教店家的啦！」。這樣的趣味標語不僅吸引了台灣旅客目光，也讓她感受到一種親切感，瞬間拉近了遊客與店家的距離。









日本伴手禮店家「8字標語」飄超濃台味！2.5萬人狂點頭：精準打擊台灣客戶

照片曝光後，網友紛紛留言讚嘆「精準打擊台灣客戶」。（圖／翻攝自 Threads ＠chiiineru）

貼文曝光後，網友紛紛留言表示「真的是寫給台灣人看的」、「精準打擊台灣客戶」、「會發現『看到會心一笑的顧客』有9成是台灣人」、「店主好聰明，這樣都會是台灣人去買，因為只有台灣人懂啊」。同時，也有網友分享，日本各地越來越多出現台灣式的標語和服務，像是在日本連鎖商店唐吉訶德內，廣播竟用中文介紹伴手禮，說著「好吃，X好吃，停不下來的好吃」。





原文出處：日本伴手禮店家「8字標語」飄超濃台味！2.5萬人狂點頭：精準打擊台灣客戶

更多民視新聞報導

詹惟中暗酸高市遭抵制！命理師批：嘴皮子賺錢行不通

男子翻越6公尺圍牆闖獅園！母獅「瘋狂撕咬」恐怖瞬間曝

洛鞍恐成第28號颱風？專家示警：最快「這一天」成形

