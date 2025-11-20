日本廣島牡蠣九成死亡！災害級異象業者發毛

▲日本廣島發生養殖牡蠣大規模死亡異象，約有80至90%在收獲前就死亡，業者都感到發毛。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本廣島縣養殖牡蠣爆出大規模死亡，東廣島市和吳市約有80至90%在收獲前就死亡，同樣面向瀨戶內海，鄰近的岡山縣、兵庫縣也報告牡蠣死亡情況。業者也直呼整排牡蠣都「張開殼」且殼中「沒有肉」，「這種景象真是讓人心裡發毛，幾十年來從沒遇過」。

《NHK》報導，廣島縣的養殖牡蠣產量居日本第一，但當地自上月開始採收牡蠣後，多家業者向政府通報發現大量死亡的異常現象。有業者18日撈起100根牡蠣鐵絲，卻發現往年可以採收200公斤的剝殼牡蠣，今年卻只有30公斤，整排牡蠣一字排開「張開殼」卻「沒有肉」，就算有活著的牡蠣，肉也已經變成褐色，完全無法出售。業者也直言，「這種景象真是讓人心裡發毛，幾十年來從沒遇過。」

廣告 廣告

日本農林水產大臣鈴木19日上午前往視察東廣島市的養殖現場，並實際拿起死亡的牡蠣殼，當地牡蠣的死亡率高達90%，「我知道情況確實很嚴重。我們必須為養殖戶提供強有力的支持。」廣島縣知事湯崎直言，目前情況已達「災害等級」，國家已經感到危機感，強調必須守護「說到廣島就想到牡蠣」的品牌價值，將與日本中央合作提供養殖業者金融支援。

廣島縣水產海洋技術中心分析，夏季酷暑使海水溫度升高，降雨稀少導致鹽分濃度提高，最終影響牡蠣發生生理障礙。

水產廳彙整資料調查發現，瀨戶內海其他牡蠣養殖區域也出現類似災情，愛媛縣部分海域死亡率50至90%、香川縣及兵庫縣等地也有50到90%不等的損失，牡蠣死亡比例都高於往年。各縣將原因歸咎於海水溫度過高、餌料不足及海水含氧量不足等因素。

瀨戶內海以外的許多縣，如岩手縣、福岡縣和三重縣，則回報損失與往年大致相同。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

賴清德吃壽司挺日！中國外交部嗆「作秀」：借台灣生事給日本找事

高市早苗陷中國「指鹿為馬」認知作戰！學者建議日本4大策略反擊

中國人真的從日本消失！池袋街頭空蕩蕩 日本網友：謝謝高市早苗