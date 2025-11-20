日本廣島牡蠣爆發災難級死亡潮！居民怕爆 縣府：災害等級

根據日本放送協會報導，日本牡蠣產量第一的廣島縣，正面臨前所未有的養殖危機。本季牡蠣收成期自上個月開始，多名養殖戶陸續向縣政府通報大量牡蠣死亡的異常情況。

廣島縣第三大城市吳市的受害情況尤為嚴重，特別是音戶大橋及倉橋島東側的漁場。當地養殖業者表示，十八日拉起一百根牡蠣鐵絲，往年可取得兩百公斤以上的剝殼牡蠣，這次僅收穫約三十公斤。業者指出，近日拉起的牡蠣都一字排開地張開殼，殼中沒有肉，即使存活的牡蠣大多變成褐色，已失去市場價值。一名資深業者表示，這種景象讓人心裡發毛，幾十年來從未遇過。

農林水產大臣鈴木憲和十九日親赴東廣島市水產養殖場視察，親手觸摸死亡的牡蠣殼，聽取損失情況說明。隨後與當地漁業合作社成員及廣島縣知事湯崎英彥交換意見。湯崎英彥表示，目前情況已達到災難級別，必須守護廣島牡蠣的品牌價值。鈴木憲和視察後表示，意識到情況確實非常嚴重，首要任務是徹底調查研究，找出造成這種情況的原因，並將盡力為養殖戶提供支援。

廣島縣水產海洋技術中心初步分析，今年夏季極端高溫導致海水溫度異常升高，加上降雨量不足使海水鹽分濃度過高，最終導致牡蠣出現生理失調。專家指出，這兩項環境因素的雙重衝擊，可能是造成大規模死亡的主要原因。

值得注意的是，這波牡蠣死亡潮並非僅限於廣島縣。根據水產廳彙整的資料顯示，瀨戶內海設有養殖場的愛媛縣、香川縣以及兵庫縣等地，同樣出現牡蠣死亡比例高於往年的情況。各縣將原因歸咎於海水溫度偏高、餌料不足、海水含氧量不足等多重因素。

這次大規模死亡事件對廣島縣的牡蠣產業造成重大打擊。廣島養殖牡蠣產量長年穩居日本第一，是當地重要的經濟支柱與文化象徵。面對這場前所未有的危機，政府與業者正積極尋求解決方案，希望能儘快恢復生產，維護廣島牡蠣的品牌聲譽。

