日本廣島牡蠣驚傳大量死亡！知事：已達災害級別 可能原因曝

廣島縣向來以日本第一的養殖牡蠣產量聞名，但今年秋季開始，原本該迎來豐收的海域卻接連傳出牡蠣大量死亡的警訊。自上月開始收成以來，廣島縣中部與吳市等沿岸地區的漁場災情愈發嚴重，不少養殖業者通報死亡比例高達9成，產量大幅下滑。

據《日本放送協會》報導，日本農林水產省外局水產廳的最新調查顯示，這波異常現象並非廣島獨有，瀨戶內海沿岸的愛媛縣、香川縣與兵庫縣等地，同樣出現遠高於往年的牡蠣死亡率，部分海域甚至逼近8成至9成，讓這個日本冬季代表性的美食產業面臨前所未有的危機。

廣島縣水產海洋技術中心分析，今年夏季異常酷熱導致海水溫度長時間偏高，再加上降雨稀少，使海水鹽分濃度提升，可能讓牡蠣無法承受環境變化，產生生理障礙並大量死亡。

水產廳向10個有牡蠣養殖的都道府縣進行調查後也發現，瀨戶內海沿岸多處都指出，高水溫、餌不足與海水溶氧量偏低可能為主要原因。一般而言牡蠣的自然死亡率約為3到5成，但今年漁民回報的數據幾乎全面翻倍。

災情最重的吳市，正面臨產業層面的衝擊。音戶町養殖者名原大輔（音譯）表示，他在9月中就察覺異樣，發現今年收成的牡蠣竟有9成死亡。往年能收穫200公斤以上的去殼牡蠣，現在只剩30公斤，不僅如此，少數倖存的牡蠣也因變成茶褐色而失去商品價值。

更糟的是，原本預計明年收成的牡蠣，也已有8到9成死亡。他坦言：「8月前都長得很好，以為會是最豐收的1年，但面對大自然完全沒有辦法。現在我不知道還能做什麼，只希望能獲得支援，讓廣島的牡蠣業不會消失。」

事態的嚴重性已促使日本政府迅速介入。日本農林水產大臣鈴木憲和19日前往東廣島市視察，親手拿起死去的牡蠣殼聽取報告。他形容現場情況「十分嚴峻」，並承諾將加速查明原因，同時也強調會與地方自治體合作，先盤點現行制度可運用的支援方式，再全力補強養殖業者的經營。

廣島縣知事湯崎英彥則直言：「目前的狀況已是災害級別。」他強調「說到廣島就想到牡蠣」的品牌價值不能受損，並透露縣府正研議金融支援與新型養殖技術的研究補助，希望在環境快速變動的時代，為產業找到新的生存方式。

儘管岩手縣、福岡縣與三重縣等非瀨戶內海地區未見異常，但瀨戶內海一帶的廣泛災情，已讓中央與地方共同警覺到海洋環境變遷對水產業的衝擊。水產廳表示，將持續調查被害全貌，並儘快找出科學原因，作為後續制定政策的基礎。

