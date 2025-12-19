日本弘前展示台南「友好之燈」 帶動冬季溫馨氛圍

（中央社記者張榮祥台南19日電）日本青森縣弘前市車站12月1日起展示150個台南小朋友手繪「友好之燈」，這些燈籠是群馬縣水上町出借的，展期至明年3月8日，帶動年末溫馨的冬季氛圍。

台南市政府今天發布新聞稿指出，台南手繪「友好之燈」被高掛於弘前車站中央口廣場地下道入口、地下道內，亮燈時間是每天下午4時至隔天清晨6時，紀念台南、弘前兩市友誼。

弘前市展出150顆台南手繪燈籠，來自於台南市先前提供給另一友誼市群馬縣水上町的展品，水上町妥善保存並出借，也促成台南市、弘前市及水上町的三方燈籠交流。

市府表示，弘前市政府策劃燈籠展示之初，當地市民相當期待，12月1日亮燈後，吸引不少人駐足拍照；弘前市政府期盼讓更多人欣賞台南小朋友的創作燈籠，同時帶動熱鬧溫暖氛圍。

台南及日本青森縣、弘前市2017年底結為友誼市，弘前市則是青森縣第3大城，人口約15.9萬，當地蘋果產量是日本第一，國際知名藝術家奈良美智也是弘前出身；台南市和弘前市2011年起開啟芒果及蘋果的物產交流。（編輯：謝雅竹）1141219