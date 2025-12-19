日本弘前市點亮台南友好之燈

台南市日本友誼市的弘前市，點亮台南友好之燈。（新聞處提供）

記者翁順利∕台南報導

台南市與日本青森縣弘前市為友誼城市，兩市情誼深厚，弘前市政府最近策劃在當地車站地下道入口及地下道內設置了台南「友好之燈」展示，高掛由台南小朋友親手繪製的燈籠，適逢青森縣日前剛遭遇地震襲擊，在點亮友好之燈的同時，也藉此傳達來自台南的同在與關懷，時盼能時刻溫暖弘前市民的心。

位在日本東北地區的友誼市青森縣弘前市，多年前跟台南市因為「芒果VS.蘋果」而結下深厚緣分，並在一０六年十二月偕青森縣一同跟台南完成三方締盟，今年四月赴弘前拜訪時，還曾種下祈願兩市友好的蘋果樹，而台南在七月遭逢丹娜絲颱風侵襲，弘前市長更第一時間發起募款襄助台南；上星期青森縣外海發生強震後，立刻聯繫弘前市慰問，櫻田宏市長回復當地並無重大災害，並期盼台南的燈籠之光能夠溫暖弘前市民的心。

策劃這次活動的弘前市政府透露，這次是弘前市內首次嘗試進行燈籠展示，十二月一日正式亮燈後，吸引許多人駐足拍照，都表示燈籠非常可愛，紛紛露出微笑。

這次展出的一百五十盞手繪燈籠，來自台南先前提供給另一個友誼市群馬縣水上町的展品，水上町妥善保存這些燈籠並慷慨出借，促成這次台南市、弘前市、水上町三方燈籠交流，也讓台南對日本的誠摯友誼能夠如接力般跨越城市的距離傳遞出來。弘前市的友好之燈展示到明年三月八日，每天下午四點亮燈至隔天上午六點。