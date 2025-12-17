日本強化監控共軍能力 沖繩外島將設雷達站

日本沖繩縣所屬北大東島空拍圖。(維基共享)

日本政府持續強化西南諸島防衛部署。據《共同社》報導，日本防衛省沖繩防衛局已於15日與沖繩縣北大東村完成村有地租賃合約，規劃在北大東島部署航空自衛隊移動式警戒管制雷達部隊，以加強對中國航艦與軍機進出太平洋航道的監視能力。





根據報導，租賃土地位於北大東島東北部與南部，涵蓋部署所需約11公頃中的大部分面積，未來將興建部隊廳舍並設置雷達設備，預計部署人員約30人。





北大東村村長鬼塚三典早在2024年7月即表態同意相關部署，防衛省規劃於2026年元旦過後展開場地整備工程。北大東島位於沖繩本島以東約310公里，屬地理位置偏遠但戰略重要的離島。

防衛省指出，近年中國解放軍在太平洋活動頻繁，相關海空動態已成為日本安全重大關切。12月6日，中國航艦「遼寧號」通過沖繩本島與宮古島間海域後，其艦載殲-15戰機對正在執行任務的日本自衛隊F-15戰機進行雷達照射，引發日方強烈抗議。





日本防衛省統合幕僚監部統計，遼寧號自12月6日至12日期間，在太平洋海域實施約260次艦載機起降訓練。防衛省將太平洋島嶼區域視為「警戒監視空白地帶」，正加速補強情監偵能量。鬼塚三典表示，在中俄於太平洋聯合軍演背景下，此次部署有助於形成實質嚇阻效果。