日本強化「飛彈群島」防禦 與那國島「軍事化」成台海局勢前沿據點

與那國島位於琉球群島最西端，過去以野生馬與潛水聞名，如今正迅速軍事化。圖／翻攝自沖繩觀光會議局（OCVB）YouTube

在中日緊張情勢升溫之際，日本正加速強化位於台灣附近的琉球群島軍事部署，將南端島嶼打造為外界稱為「飛彈群島」的防禦網。

根據《彭博社》報導指出，這是日本數十年來最大規模的軍力擴張，核心地帶位於距離台灣僅約110公里的與那國島。與那國島位於琉球群島最西端，過去以野生馬與潛水聞名，如今正迅速軍事化。新建營舍與公寓陸續落成，用於安置電子戰與防空飛彈部隊。

報導中指出，約30名新兵力將加入現有約230名駐軍，未來部署預料將持續增加。軍方官員強調，相關建設具有防禦性質，包括偵測及攔截無人機的能力。然而1500名當地居民中仍有人對急速軍事化感到憂心，並向防衛省要求更多透明說明。

日本的南部防衛強化可追溯至2022年美國前眾議院議長裴洛西訪台後，中國曾在與那國島附近發射飛彈，引發震動。自此，日本在琉球群島超過160座島嶼布建飛彈陣地、雷達站及彈藥庫，同時在九州增派F-35戰機及遠程飛彈，並強化海軍陸戰隊性質的兩棲快速部署旅。

近期情勢更因中國戰機多次以武器瞄準雷達鎖定日本軍機而升溫，日本擔憂擦槍走火風險加大。日本首相高市早苗日前暗示，若中國以武力攻台，日本可能出兵支援。雖然她隨後澄清政策未變，但言論凸顯日本安全與台灣情勢的緊密連動。根據2015年日本的安全法制，只要日本的生存受到威脅，便可支援盟國軍事行動。分析人士指出，若美軍在台海衝突中遭攻擊，日本可能無法置身事外。

琉球群島長期承載美日軍事基地，當地對二戰記憶仍敏感。一些居民與反對黨政治人物質疑政府將南部島嶼「導彈化」，恐使沖繩再度成為戰場。然而民意呈現世代差異，最新調查顯示，18至29歲的日本年輕世代中，超過83%支持提高國防預算至GDP的2%，提前落實軍力強化。

中國近年宣稱琉球群島主權問題未解，並引用二戰文件質疑日本統治地位。日本、美國與台灣則引用《舊金山和約》與後續協議，強調琉球主權已明確屬於日本。中國官方媒體甚至渲染「琉球獨立」論述，增加區域緊張感。

軍事專家指出，與那國島未來將成為日本重要的電子戰節點，從原本的被動監視哨，轉變為能提供打擊資訊的「殺傷鏈」關鍵環節。這也可能使其成為衝突中的優先目標。新任島長上地恆夫表示，理解防衛部署必要性，但要求中央政府提高資訊透明度，以回應居民疑慮。隨著日本深化南部島鏈部署，台灣海峽與東海的戰略平衡進一步緊繃。歷史問題、民意分歧與軍事技術的快速進展，使與那國島及琉球群島成為東亞安全動態的核心焦點。



