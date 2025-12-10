日本強地震警告，是否意味著「大地震」即將來臨？

莎伊瑪·哈利勒（Shaimaa Khalil） - BBC記者，發自東京; 弗羅拉·德魯里（Flora Drury） - BBC記者，發自倫敦

[AFP via Getty Images]

日本東北部在週一（12月8日）發生規模7.5級的地震之後，當局再次警告未來可能出現超級地震。

這意味著日本人再次將注意力投向「大地震」——指那種百年一遇的強震。

今年9月，日本地震調查委員會表示，未來30年內，南海海槽（沿日本太平洋海岸延伸的地震活躍區）發生超級地震的機率為60%至90%。

4月，當局曾警告，超級地震可能引發超過20米（66英尺）高的海嘯，衝擊東京及其他縣市。他們預測，死亡人數可能達30萬人，經濟損失將以萬億美元計算。

那麼，「大地震」究竟是什麼？它能否預測？而且是否在不久的將來就會發生？

最新警告說了什麼？

官員敦促從北方的北海道到中部的千葉，共七個縣的居民保持高度警戒，防範可能出現的超級地震。

這是一個擁有數百萬人口的廣大區域。

一名政府官員表示，該地區「有可能發生規模8或更大的大型餘震」。

當局還提醒民眾檢查避難路線、固定家具，並準備緊急用品，包括食物、水和便攜式馬桶。

不過，並未有撤離命令發出。

日本防災擔當長官在記者會上指出，全球地震數據顯示，未來可能會發生更強烈的地震，但這只是「可能性」，而非「預測」。

官員表示，發生更大地震的機率約為百分之一。

什麼是超級地震？

日本是一個習慣地震的國家。它位於「火環帶」，因此每年約發生1500次地震。

絕大多數地震破壞性不大，但也有一些——例如2011年規模9.0級的地震，海嘯襲擊東北海岸，造成超過18000人死亡。

然而，當局擔心在南部人口更稠密的地區發生的地震，在最糟糕的情況下，可能更加致命。

南海海槽的地震已造成過數千人死亡。

1707年，整個600公里海槽斷裂，造成日本史上第二大地震，並引發富士山噴發。

這些所謂的「巨型逆衝型」地震通常每百年發生一次，且常成對出現：上一次是在1944年和1946年。

地質學家凱爾·布拉德利（Kyle Bradley）和朱迪絲·A·哈伯德（Judith A Hubbard）指出，這場長期預期的事件「正是『大地震』的原始定義」。

他們在《地震洞察》通訊資料中承認：「南海海槽大地震的歷史令人信服地恐怖，足以引起擔憂。」

此次地震發生在日本東北部海域 [BBC]

但地震能夠預測嗎？

東京大學地震學名譽教授羅伯特·蓋勒（Robert Geller）表示：不能。

去年日本南部發生規模7.1級地震後，當局發布超級地震警告，蓋勒教授告訴BBC，該警告「幾乎與科學無關」。

他認為，這項建議「不是有用的資訊」。

原因在於，雖然地震被認為是「聚集性現象」，但「無法提前判斷某次地震是前震還是餘震」。

布拉德利和哈伯德指出，事實上，只有約5%的地震是「前震」。

然而，他們也提到，2011年的地震之前曾發生規模7.2級的前震——但當時基本被忽視。

該警告系統是在2011年後制定，旨在防止類似災難再次發生。2024年8月，日本氣象廳首次使用該系統。

2011年的一次強震造成超過18000人死亡 [Getty Images]

但關鍵在於，雖然提醒民眾做好準備，卻未要求撤離。他們刻意淡化任何迫在眉睫的巨大風險。

當時日本氣象廳當時是這樣說的：「重大地震發生的可能性高於正常，但這並不意味著重大地震必然會發生。」

*中山智佳（Chika Nakayama）、傑克·拉帕姆（Jake Lapham）補充報導