日本強烈地震警報尚未解除！氣象廳呼籲：北海道、青森、岩手、宮城、福島、茨城、千葉居民提高戒備

日本放送協會（NHK）指出，本月8日夜間發生在青森東部外海的強震，除在青森縣八戶市觀測到最大震度6強的劇烈搖晃外，北海道與本州東北地區也發布海嘯警報與注意報，岩手縣久慈港更觀測到70公分高的海嘯。在8日的強震後，12日又發生芮氏規模6.9地震，在東北與北海道等區域觀測到震度4的搖晃，北海道襟裳町與青森縣八戶港則觀測到20公分高的海嘯。

日本氣象廳發布的強烈地震預測警告。（日本氣象廳官網）

若從本月8日的芮氏規模7.5地震起算，日本氣象廳截至14日上午11時已觀測到震度達1級以上的地震共計36次，青森外海持續處於地震活動頻繁狀態。日本氣象廳也再次強調，千島海溝與日本海溝沿線發生巨大地震的可能性較平日更高。包括北海道與青森縣、岩手縣、宮城縣、福島縣、茨城縣、千葉縣共182個市町村的居民都應該提高注意。

不過日本氣象廳也表示，即使發布「後發地震注意報」，也未必真的會發生巨大地震，因此不要求民眾預先避難，但建議準備好緊急避難包等物品，以便隨時能迅速撤離。日本媒體指出，2011年東日本大地震的發生序列，是證明「前震-主震」模式最具說服力的案例。2011年3月11日發生在宮城縣外海的M9.0主震前兩天，同一個海域曾發生過M7.3的強烈地震，當時大多數人都沒想到，這場強震只是更大後續災難的序幕。

