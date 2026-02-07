日本強降雪造成45死540傷! 交通受影響 恐不利明天選舉投票

自 1 月 20 日以來的強降雪已在日本全國造成 45 人死亡、540 人受傷。 圖 : 翻攝自新華網

[Newtalk新聞] 據日本總務省消防廳今 ( 7 ) 日發佈的資料，自 1 月 20 日以來的強降雪已在日本全國造成 45 人死亡、540 人受傷。

日本新潟縣、秋田縣、北海道等多地出現人員傷亡。其中，新潟縣受災情況嚴重，有 17 人死亡。

受冬季氣壓分佈影響，靠近日本海一側的日本多地連日來遭遇強降雪。通常降雪較少的東京等地 7 日也出現降雪。據日本《廣播協會》( NHK ) 報導，受大雪影響，日本青森縣青森市部分學校採用了遠端授課。

日本氣象廳提醒民眾注意大雪對交通的影響、屋頂落雪及停電等風險。由於日本明天將舉行眾議院改選投票，這場大雪恐怕也將對出門投票的民眾造成不便。

