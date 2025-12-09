日本強震我國人目前均安 賴清德慰問：台灣隨時提供必要協助

總統賴清德對日本災情表達慰問。 資料照片：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 日本青森縣昨深夜發生規模7.5強震，外界關注我國人狀況。對此，外交部今（9）日表示，目前我國僑民、留學生以及觀光客，都沒有傳出受災或者受困的消息。總統賴清德則說，面對災難，台日始終互相扶持，台灣並隨時準備提供必要的協助。

賴清德透過社群媒體X發文表示，對於日本青森縣外海昨日傳出的地震災情，他想向所有受影響的民眾表達誠摯的關心和慰問。他說，面對災難，台日始終互相扶持，「我們隨時準備提供必要的協助，也祈願日本民眾平安、儘早恢復正常生活」。

外交部今上午召開例行記者會，發言人蕭光偉表示，日本青森縣東側海域昨天晚上發生芮氏規模7.5地震，並且發布海嘯警報。他說，外交部非常關心日方發生強震之後的災損狀況，並且在第一時間已經致電「日本台灣交流協會台北事務所」表達慰問，以及隨時準備提供協助之意。

蕭光偉指出，外交部也在地震之後，立即指示我國駐日本代表處以及駐札幌辦事處，了解災情以及國人受困的狀況。他說，目前我國僑民、留學生以及觀光客，都沒有傳出受災或者受困的消息。

蕭光偉表示，外交部也指示我國駐日本代表處以及駐札幌辦事處，持續密切關注災情狀況以及國人受災的情形，並且將提供受困國人必要即時的協助。他並請國人如果在當地遭遇急難狀況時，立刻撥打急難救助電話跟我駐處聯繫。

