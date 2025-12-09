日本強震晃超兇 台人「拚命護電視」爆紅 日網狂讚太貼心

日本青森縣東方外海昨（8日）深夜發生規模7.5強震，有台灣旅客在地震時拍下驚險瞬間，只見房間內的物品接連掉落，其中2個人擔心電視砸落受損，緊急上前扶住，之後還小心翼翼地搬到地上，不少日本網友看到影片直呼感動，表示「想保護住宿地方的電視，這份貼心，真的讓人佩服」，但也希望台灣人能優先保護自己。

赴日本旅遊的台灣人昨晚在飯店休息時，突遇劇烈搖晃，桌上不少物品傾倒掉落，其中2人緊急扶住電視，但強力的晃動讓他們險些扶不住，最後決定把電視搬到地上，因地震搖晃時間長，也讓民眾驚呼好久、好可怕。

台灣旅客在強震當下「護電視」的舉動被轉發到社群平台X上後掀起熱論，獲得大票日本網友讚賞，直呼感動，「就算很緊張、很慌張，但語氣卻依舊溫和，感覺人品很好」、「人在遇到困難時會顯露本性，看到這樣的台灣人，真的讓人感動得落淚」。

也有不少人表示，「看到把電視螢幕輕輕地朝地面放置，感到一股善意」、「雖然也是為了保護自己，但也能看出想保護電視的貼心，真的很棒」、「想保護住宿地方的電視，這份貼心，真的讓人佩服」、「能在這樣的情況下冷靜保護電視，真的很厲害，而且還沒有大吵大鬧」、「保護電視真的太了不起了，但這些保險都可以理賠，我還是希望你先保護好自己。」

