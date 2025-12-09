日本強震示警一週內恐再發生！氣象署點名「這地區」要注意海嘯威脅

[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導

日本青森外海昨（8）日發生規模逾7的強震，日本氣象廳更示警未來一週恐再出現大地震。我國中央氣象署回應指出，日本強震對台灣「震度上不會造成影響」，但若引發海嘯，台灣仍需提高警覺，尤其宜蘭地區要格外注意。

日本青森縣東方外海昨（8）日晚間發生劇烈強震，當地震度達6強，北海道、東北多地均明顯有感。日本氣象廳首次發布「北海道、三陸沖後發地震注意情報」，並評估該區域最大可能發生規模9的超大型地震。

中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，日本海溝與千島海溝地震能量雖大，但距離台灣遙遠，震度會隨距離快速衰減，因此台灣不會因日本強震而受到明顯搖晃。

吳健富指出，日本海溝、千島海溝走向與台灣海岸大致平行，一般海嘯對台影響相對有限，但若發生規模 9 的超大地震，仍可能造成約 40 公分的海嘯波抵達台灣，其中宜蘭因屬沖積扇地形，海嘯易堆高，需特別注意。



