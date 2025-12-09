日本強震！他22樓赤腳衝下1樓 台旅客嚇：整棟樓像波浪

日本青森縣東方外海8日深夜發生7.5地震，鄰近的北海道也感受到強烈搖晃，不少在日本旅遊的台灣人被地震嚇到驚魂未定，有網友分享住在22樓，地震過後衝下1樓，嚇到連鞋子都忘記穿了！

日本青森發生大地震，在北海道旅遊的台灣網友嚇到連鞋子都忘記穿。（圖／threads@wig66666666網友授權）

一名網友在threads發文表示，「北海道地震有夠大，住22樓一路走安全門衝到1樓，鞋子都忘記穿」。從畫面可見，許多人在1樓大廳滿滿避難，而原PO則因為地震發生來得太突然，逃跑時連鞋子都忘記穿，光著腳丫站在1樓大廳。原PO也提及自己當天生日，結果竟然遇上大地震，讓他無奈自嘲說：「直接搞波難忘的」。

廣告 廣告

畫面曝光後，引來其他網友留言，「我在函館的飯店7樓這邊5強超級大！！整棟樓跟波浪一樣在晃！！」、「地震不穿鞋很危險耶～～要小心不要被碎玻璃之類的割傷囉！跟飯店櫃台借個拖鞋之類的吧」、「在函館7樓 整個晃超大」、「祈禱日本平安」。

延伸閱讀

澤倫斯基：陸方無意助俄烏停火 「因虛弱的俄羅斯沒有助益」

7.5強震後餘震不斷！青森外海規模6.4餘震 多地有感

川普：符合國安條件下 允許輝達對中出口H200晶片