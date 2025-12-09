日本強震 石崇良：台日是最好「兄弟之邦」 一定全力協助

衛福部長石崇良表示，台灣與日本一向是「最好的兄弟之邦」，只要有需要，一定會全力協助。(記者塗建榮攝)

〔記者邱芷柔／台北報導〕日本青森縣外海昨(8日)深夜發生規模逾7的強震，日本氣象廳一度發布海嘯警報，地震造成多處建物受損、道路坍塌，數萬名民眾一度緊急避難，相關單位仍持續進行災情勘查與基礎設施檢修，外界關心台灣是否會開設專戶協助賑災，衛福部長石崇良今(9日)受訪表示，台灣與日本一向是「最好的兄弟之邦」，只要有需要，一定會全力來協助。

石崇良今天出席「金顧獎績優長期照顧服務人員表揚典禮」，會前接受媒體聯訪時指出，自己今早才與日本駐台代表會面，並已當面表達政府對日本發生地震的關心，政府也會密切保持聯繫，視災情發展情況來因應，他也強調，台灣和日本一向就是最好的兄弟之邦，如果有任何需要，一定會全力來協助。

此外，長照3.0預計明年上路，對於目前推進狀況，石崇良表示，明年將是長照3.0另一個階段的開始，未來政策重點將放在前端，從預防衰弱著手。他指出，將持續強化醫照整合，包括擴大與延長PAC(急性後期照護)服務，並加強社區照護資源的連結，特別是對家庭照顧支持者的據點與支持，另外也會導入科技輔具或科技協助，降低整體長照負擔，希望能儘快推動、著手進行。

談到照服員人力現況，石崇良提到，今天是第一次針對第一線照服人員進行表揚，從2016年時大約只有2.5萬名照服員，到現在已經超過10萬名，「沒有這些第一線照服人員，就不可能有今天長照2.0的成果，也不可能再進一步推進到長照3.0。」因此特別藉此機會感謝第一線照服人員，並表揚績優人員。至於媒體追問未來是否有可能提供獎勵或加給給照服員，石崇良則回應「我們會努力，希望以後都有獎金。」

